KYÖD Spor takıldı:3-3

2.Küme B Grubu’nda ligin ilk yarısının son maçında lider Arslanbey Belediyespor’u yenip, şampiyonluk yarışına ortak olan KYÖD Spor, bugün M.Ali Kağıtçı’da Kirazlıyalıspor’u konuk etti.

Kırmızı-Lacivertli ekip, rakibi ile 3-3 berabere kaldı, çok önemli 2 puan kaybetti.

ARSLANBEY DÖRTLEDİ

B Grubu’nda ligin ilk yarısını KYÖD Spor’un bir puan önünde lider tamamlayan Arslanbey Belediyespor, ligin ikinci yarısına deplasmanda Şirintepe GB maçı ile başladı. Sarı-Lacivertli ekip, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta rakibine 4-1 üstünlük sağladı, KYÖD Spor’un berabere kalmasıyla da puan farkını 3’e çıkardı.

KARTEPE DERBİSİ UZANTARLASPOR’UN

B Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Uzuntarlaspor, aynı yörenin bir diğer temsilcisi Eşmespor ile karşılaştı. Kadrosunda ilimizin eski amatör futbolcularını bulunduran, bu sezon ilk kez yer aldığı 2.Küme’de üst sıraları hedefleyen Uzuntarlaspor, zayıf rakibi karşısında 4-0 galip geldi, Play-Off hattına yükseldi.