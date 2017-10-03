KYÖD, yeni sezona merhaba dedi

KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen sezon açılışına; KYÖD Başkanı Mehmet Toker, yönetim kurulu üyeleri, eski KYÖD Başkanları, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, DSP eski İl Başkanı Parti Meclis Üyesi Yakup Kalmuk, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Emine Çalık, Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü eski milletvekili Bekir Yurdagül, KESK’e bağlı sendikaların başkanları, CHP’li yöneticiler, ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir Genç KYÖD üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

70’İNCİ YILIMIZDA KAYGILARIMIZI KONUŞUYORUZ

Programda açılış konuşması yapan KYÖD Başkanı Mehmer Toker, “Öncelikle 1947’ den 2017’ ye 70’inci yılımızı yaşamakta olduğumuz bugünlerde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ve heyecanı ifade etmek istiyorum. Tam bir yıl önce bu kürsüden şu duygularımı ifade etmiştim. “Gönül isterdi ki 70’inci yıldönümümüzün arifesinde; mutluluklarımızı, heyecanlarımızı ve geleceğe dair güven duygularımızı, hülyalarımızı ve bunları daha bir yukarıya taşıyacak KYÖD’ ü, bu temeldeki projeleri konuşalım. Ancak Cumhuriyet’ in 93’üncü, derneğimizin 69’uncu kuruluş yılında bunlar yerine kaygılarımızı, yitirilen canları ve umutları, cumhuriyetin ve demokrasinin yok edilmesine yönelik çabaları, bu doğrultuda atılan adımları, darbe girişimlerini konuştuğumuz bir ortamda bir aradayız. Ancak durum ve koşullar ne olursa olsun, cumhuriyetin çocukları, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş bir ulusun bireyleri olarak, her şeye karşın demokrasinin kurumsallaşması, Cumhuriyet’in çağdaş normlarla gereksinimlerimiz temelinde geliştirilmesi ve KYÖD’ ün kuruluş gerekçesi olan “Yaşadığımız kentin yaşam koşullarının iyileştirilmesi” için kente ve ülkemize dair sorumluluklarımızı yerine getirmek bizlerin öncelikli görevi ve sorumluluğudur” dedi.

YENİ ÜYELERE ROZET

Toker’in konuşmaların ardından derneğe yeni üye olan; Salik Akın, Gülşen Aksu Pınar, Halil Arcan, Erdem Arcan, Ahmet Cem Bakırcı, Özgür Bayındır, Leyla Bayraktar, Erhan Berber, Haluk Çetin, Ahmet Yücel Çiftçi, Bora Erdağı, Mehmet Erdem, Sinem Ertan, Fatih Gencer, Atilla Güngör, Tülin Güngör, Mehmet Çetinkaya İnce, Olgu İncedere, Ümit Karaduman, Erkan Kızılcı, Emre Kuzu, Erbay Metin, Sayit Poyraz, Ahmet Sözen, Gülçin Şahin Bakırcı, Burcu Uysal, Ahmet Zafer Uzar, Veli Velidedeoğlu, Recep Yazıcı, Hümeyra Nur Yazıcı’nın rozetleri eski KYÖD başkanları tarafından takıldı. Sonrasında ise KYÖD çatısı altında öğrencilere burs veren üyelere teşekkür belgeleri ve hediyeleri taktim edildi. Yeni sezon açılış programı canlı müzik eşliğinde devam etti.

