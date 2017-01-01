KYÖD yine coşkuluydu

YOĞUN KATILIM
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’de (KYÖD) yeni yıla coşkuyla girdi. Her yıl yapılan yılbaşı programı bu yılda gerçekleştiren KYÖD yine en çok tercih edilen mekan oldu. Başkan Mehmet Toker ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen yılbaşı programına katılım yoğun oldu. Davetliler yemeğin ardından gönüllerince eğlendi. Gecede pop müzik sanatçısı Çağla Saygın sahne aldı. Davetliler geri sayımın ardından 2017’den sağlık, huzur, barış ve sevdikleriyle güzel bir ömür diledi
Çiğdem ARMAĞAN
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