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KYÖD yine coşkuluydu

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KYÖD yine coşkuluydu
2017 yılını KYÖD’de karşılayan davetliler yeni yıla coşkuyla girdi.İzmit eğlenceye doydu.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’de (KYÖD) yeni yıla coşkuyla girdi. Her yıl yapılan yılbaşı programı bu yılda gerçekleştiren KYÖD yine en çok tercih edilen mekan oldu. Başkan Mehmet Toker ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen yılbaşı programına katılım yoğun oldu. Davetliler yemeğin ardından gönüllerince eğlendi. Gecede pop müzik sanatçısı Çağla Saygın sahne aldı. Davetliler geri sayımın ardından 2017’den sağlık, huzur, barış ve sevdikleriyle güzel bir ömür diledi

Çiğdem ARMAĞAN

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