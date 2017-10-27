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KYÖD’de Cumhuriyet Balosu bu akşam 

KYÖD’de Cumhuriyet Balosu bu akşam 

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Cumhuriyetin 94’üncü kuruluş yıl dönümünü bu akşam balo ile kutluyor.

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Balo, KYÖD Sosyal Tesislerinde saat 19.30’da başlayacak. Programda tango gösterisi de var. Geceye katılanlar, canlı müzik eşliğinde dans imkanı bulacaklar.
 

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