KYÖD’de Cumhuriyet Balosu bu akşam
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Cumhuriyetin 94’üncü kuruluş yıl dönümünü bu akşam balo ile kutluyor.
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Balo, KYÖD Sosyal Tesislerinde saat 19.30’da başlayacak. Programda tango gösterisi de var. Geceye katılanlar, canlı müzik eşliğinde dans imkanı bulacaklar.
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Etiketler : KYÖD, Cumhuriyet Balosu
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