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KYÖDSPOR, MERTSPOR’U YENDİ

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KYÖDSPOR, MERTSPOR’U YENDİ
B Grubu’nda son iki maçından galip ayrılan zirve yarışına ortak olan KYÖD Spor, Mertspor ile karşılaşma M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

Çok büyük çekişmeye sahne olan maçı KYÖD Spor 3-2 kazandı, zirve yarışında iddiasını ortaya koydu. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Kirazlıyalıspor ile Uzuntarlaspor karşılaştı.  Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki karşılaşma gol düellosu şeklinde geçti, 5-5 sona erdi. Grubun alt sırasında bulunan Şirintepe GB ile Eşmespor arasındaki maçta da ev sahibi ekip Şirintepe GB 5-0 galip geldi.

 ARS.ORGANİZE ESENTEPE’DE GÜLDÜ

D Grubu’nda sezona çok iyi başlayan  Arslanbey Organize Sanayispor, dün Körfez İlçesi Birlikspor ile Esentepe Stadı’nda karşılaştı. Transferin son gününde kadrosuna çok önemli isimleri takviye yapan Bordo-Mavili ekip, Çağrı ve Hasan’ın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Arslanbey Organize bir de Faruk’un ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Ligin yeni takımı Köseköy Ateşspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda lige çok iyi başlayamayan Selanikspor’u 5-2 mağlup etti.

G.ŞİRİNKÖY, DAMLASPOR’UH HIZINI KESTİ

F Grubu’nda ilk üç maçını kazanan, puan kaybetmeyen Başiskele Damlarspor ile G.Şirinköyspor, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda paylaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında gol olmadı. Konuk ekip G.Şirinköy ikinci yarıda Oktay’ın attığı golle 1-0 gelip geldi, rakibine ilk yenilgiyi tattırdı. Grubun bir diğer maçta da iki Karamürsel takımı K.Akçatspor ile Kızderbentspor arasındaki maçta, Kızderbentspor rakibine gol yağdırdı, sahadan 11-0 galip ayrıldı.

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