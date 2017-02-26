KYÖD’te Erdi’li geceler

İlimizin tanınmış isimlerinden pop star Erdi Akyüz, sahne aldığı KYÖD’te müthiş performansıyla göz doldurdu.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) her Cumartesi gecesi düzenlediği programda ilimizin tanınmış pop star sanatçısı Erdi Akyüz’ü eğlence severlerle buluşturuyor. “Erdi’li geceler” adı altında dün akşam gerçekleşen organizasyonda Erdi Akyüz geniş repertuarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

“DİVA” DİYE SESLENDİLER

İzmitliler Erdi Akyüz’ü dinlemek için saatler öncesinden derneğin lokaline geldi. Akyüz sahneye çıkmadan önce ekibi ise katılımcılara müzik dolu dakikalar yaşattı. Erdi Akyüz’ün sahneye çıkmasıyla tempo bir anda yükseldi. Erdi sahneye “diva” sloganlarıyla çıktı. Geceye kadar devam eden muhteşem eğlencede katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Çiğdem ARMAĞAN