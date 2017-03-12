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KYÖD'te roman rüzgarı esti

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KYÖD'te roman rüzgarı esti
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) düzenlediği Roman gecesiyle davetlilere müthiş bir akşam yaşattı. Gecede sahne alan Roman star Eren Şenay, performansıyla göz doldurdu.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) her Cumartesi akşamı farklı bir konsept ile eğlencede farkını ortaya koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilimizin tanınmış popstar sanatçısı Erdi Akyüz sahne almış ve doyasıya eğlence yaşatmıştı. Dün akşam ise KYÖD roman gecesi düzenleyerek yine renkli bir eğlenceye ev sahipliği yaptı. Gecede Roman star Eren Şenay sahne aldı. Katılımcılar da roman havasına doydu.

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AYILANA GAZOZ BAYILAN LİMON

Roman konseptinin hakim olduğu gecede Roman Mahallesi havası yaşatıldı. Mekanın içine gerilen ipe çamaşır asıldı. Ayrıca salon da roman kızı cansız manken yer aldı. Karanfil, limon ve gazoz satan roman kızının önünde ki kasalarda "ayılana gazoz, bayılana limon" yazılı kağıtlar konuldu. Geceye katılan davetlilerde birbirinden renkli kostüm ve takılarla Roman vatandaşları temsil etti. Sahneye çıkan Roman star Eren Şenay “Bu gece benim için çok özel. Çünkü gururla söylüyorum ben Roman’ım” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

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