KYÖD’te Sevgi Gecesi

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilimizin çeşitli mekânlarında farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde düzenlenen Sevgi Günü etkinliğine katılan davetliler unutulmaz dakikalar geçirdi. KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen etkinliğe katılım oldukça fazla oldu. Gecede sahne alan Yücel-Sinan-Kenan üçlüsü davetlileri coşturdu. KYÖD Başkanı Mehmet Toker dernek yönetimi olarak 2017 yılında çok sayıda sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliğe imza atacaklarını söyledi.

Ayşegül KALAYCI