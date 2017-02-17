  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 2 °C

KYÖD’te Sevgi Gecesi

»
KYÖD’te Sevgi Gecesi
14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilimizin çeşitli mekânlarında farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde düzenlenen Sevgi Günü etkinliğine katılan davetliler unutulmaz dakikalar geçirdi. KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen etkinliğe katılım oldukça fazla oldu. Gecede sahne alan Yücel-Sinan-Kenan üçlüsü davetlileri coşturdu. KYÖD Başkanı Mehmet Toker dernek yönetimi olarak 2017 yılında çok sayıda sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliğe imza atacaklarını söyledi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 229 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe yeşil ve maviye boyanıyor17 Şubat 2017 Cuma 14:23
  • KYÖD’te Sevgi Gecesi17 Şubat 2017 Cuma 14:11
  • Köylü Pazarı hareketlendi17 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Eğitim Bir-Sen'den dekana ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:35
  • Sokak kütüphanelerine magandalar zarar veriyor17 Şubat 2017 Cuma 10:48
  • Hedef, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek17 Şubat 2017 Cuma 10:40
  • Doğan, Ülkem için tarafım17 Şubat 2017 Cuma 10:38
  • Toyota C-HR ile hafta sonunu renklendirin17 Şubat 2017 Cuma 09:05
  • Otobüste sakın uyumayın! Çünkü...16 Şubat 2017 Perşembe 23:22
  • Kamyoncular kolaylık istiyor16 Şubat 2017 Perşembe 22:19
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kültür Tepesi, 28 Haziran’da açılacak
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti