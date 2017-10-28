KYÖD’ten coşkulu Cumhuriyet Balosu

KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu’na KYÖD Başkanı Mehmet Toker’in yanı sıra; CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık, Tabip Odası yönetimi, KYÖD yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

KYÖD Başkanı Mehmet Toker yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetin 94. yılında tüm Cumhuriyet severlerin, tüm kentin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Böyle bir bayramı kutlamak anamızın ak sütü gibi helal. Cumhuriyet, her türlü yok edilme mücadelesine karşı ayakta duruyor. Atatürk ve arkadaşları öyle bir yol açtılar ki yüzyıllar boyunca sürecek bir yol bu. Yeni bir çağ değişiyor ama cumhuriyetin hala özlenen, temelleri çok sağlam. Çok zengin bir toprakta yaşıyoruz. Biz onların yarattığı değerleri diğer kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmanın ardından hep birlikte 10’uncu yıl marşı eşliğinde pasta kesildi. 92 yaşındaki Cumhuriyet kadını Resmiye Çetin’de okuduğu şiirlerle Atatürk ve Cumhuriyet’e bağlılığını ifade etti.

Ayşegül KALAYCI