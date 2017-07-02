Laboratuvarın giderini böcekler karşılayacak

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan "Biyolojik Mücadele Laboratuvarı"nın gideri, laboratuvarda biyolojik mücadele için üretilen faydalı böceklerin satışından elde edilen gelirle karşılanacak.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü bünyesinde zararlılarla biyolojik mücadele için kurulan laboratuvarın giderleri, burada üretilen faydalı böceklerin satışından elde edilen gelirle karşılanacak.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü Dr. Nevzat Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansının proje çağrısı kapsamında geçen yıl enstitü bünyesinde "Biyolojik Mücadele Laboratuvarı" kurduklarını söyledi.

Aslan, yeni laboratuvar kurulduğunda veya yeni bir birim açıldığında enstitünün ödeneğinin artmadığını belirterek, laboratuvarın giderlerini karşılamak için burada ürettikleri faydalı böceği kullanacaklarını kaydetti.

"Anthocoris minkiler, kimyasal mücadelenin yerini alacak"

Aslan, Antep fıstığı pisillidinin, ağacın yapraklarını sömürerek buradaki özü aldığını ve bitkinin zayıfladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bitki zayıflıyor ve bu o senenin hatta bir sonraki senenin mahsulünü olumsuz etkiliyor. Bununla kimyasal mücadele çok zor. Bu zararlı, yumurtadan çıktıktan sonra bir haftada erginleşiyor ve yumurta bırakıyor. Çok hızlı gelişiyor. Eğer üreticimiz bunun ilaçlamasında zamanlama hatası yaparsa bununla mücadele daha da zorlaşıyor. Hatta kimyasal mücadelenin etkisi hiç olmuyor, tam tersi onu tetikliyor. Zaten kimyasal mücadele bizim tasvip ettiğimiz bir yol da değil. Bu, şu anda ürettiğimiz ve üretimini artıracağımız anthocoris minkiler, kimyasal mücadelenin yerini alacak. Bu yöntemin Antep fıstığı pisillidini büyük oranda baskı altına almasını hedefliyoruz. Şu an için yılda 20 bin böcek üretiliyor. İleride işletmemiz daha da büyüdüğünde bu rakam da artacaktır."

Fıstık bahçelerindeki faydalı böcek popülasyonunun çiftçilerin zamansız, yanlış ilaçlamaları nedeniyle azaldığına değinen Aslan, ilaçlamayla zararlının yanı sıra faydalı böceklerin de öldüğünü belirterek, "Faydalı böcek öldükten sonra meydan, çabuk üreyen zararlı böceğe kalıyor. Doğada, bozulan dengeyi faydalı böceği üreterek tekrar sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.