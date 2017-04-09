Lahitlerin dili

İzmit Serdar Mahallesinde bulunan İSU Genel Müdürlüğü binası alanındaki inşaat için başlatılan kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 3 adet lahit mezar bulundu. Çalışmaların yapıldığı alanın karşısındaki Türkan Dereli İlkokulu görevlileri tarafından fark edilerek yetkililere haber verilen lahit mezarlar nedeniyle kazı çalışmaları durduruldu. Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri lahit mezarlarda incelemelerde bulundu. Lahitlerin orta sınıf ve üstü kişilere ait olduğu belirtiliyor.

Yıllar içinde ilimizdeki çeşitli kazılarda pek çok lahit bulunmuştur. Bence bunlardan en önemlisi Oktabia lahdidir.

Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Köyü’nde bulunan, 2000 yıl önceki Roma dönemine ait olan mermer bir lahitten söz etmek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu antik eseri tescil altına aldığını sanırım pek çok kişi bilmiyordur.

Lahdin üzerinde şöyle yazmaktadır:

“Ben Romalı kadın OKTABİA, Nicomedia (Antik İzmit) ve çevresinde mutlu bir hayat sürdüm. İyi evlilikler yaptım, güzel çocuklar doğurdum. Her kim ki benim bu lahdimi açar, bedenimi rahatsız eder ve ziynetlerimi çalarsa, en yakın Roma lejyonuna 40.000 gümüş sikke ödeyecektir. Ve tanrıların bütün laneti de sonsuza kadar onun olsun. Ve siz hayatta olanlar iyi yaşayın, güzel yaşayın, sizlere selam olsun.”

Düşünsenize 2000 yıl önce yaşamış varlıklı bir kadının mezar yazıtı günümüze ulaşmış, duygu ve düşüncelerini bize aktarmış ve ne güzel ki bu muhteşem eser hala sağlam bir biçimde ayakta…

Ne büyük bir tarih hazinesi üzerinde yaşadığımızı, ama bunun hakkını vermediğimizi anlamamdaki önemli bir dönüm noktası işte bu Oktabia Lahdi olmuştur.

Bilemeyiz, Oktabia’nın laneti, mezarını soyanları bulmuş mudur?

Ama, sizin de yolunuz bir gün Sevindikli Köyü yakınlarına düşerse, 2000 yıl önceki İzmit’te yaşamış sevgili hemşerimiz ve manevi ablamız Oktabia’nın lahdini mutlaka ziyaret ediniz…

DEPREMDE ÖLENLERİN MEZAR TAŞI- İzmit’te bulunan bu mezar stelinin üzerindeki yazıt şu ifadeleri taşımaktadır: ‘Diogenes’in oğlu Thrason bu mezar taşını (steli) iki oğlu, 5 yaşındaki Dexiphanes ve 4 yaşında ki Thrason ve onları yetiştiren 25 yaşındaki Hermes için diktirdi. Depremin neden olduğu yıkıntılar arasında onları burada olduğu gibi kucaklıyordu’. Stel, Fransa’da Louvre Müzesinde sergilenmektedir.

LAHİT- Eski Romalılar, bizim günümüzde kullandığımız tahta tabut kullanmaz, bunun ötesinde dev mermer veya taş tabutlar imal eder ve bunlara da lahit adı verilirdi…

İSKENDER LAHDİ- İÖ 4. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı sanılan, adını üstündeki kabartmalar arasında bulunan Büyük İskender figüründen alan lahit. Osman Hamdi Bey'in 1887'de yaptığı Sayda (bugünkü Lübnan'da) kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmektedir. Kime ait olduğu bilinmemekle birlikte, İskender'in olmadığı kesindir.

YENİ BULUNDU-İzmit Serdar Mahallesinde bulunan İSU Genel Müdürlüğü binası alanındaki inşaat için başlatılan kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu öne sürülen 3 adet lahit mezar bulundu.