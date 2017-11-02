Laik ve bilimsel eğitim için vatandaştan imza topladılar

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen imza kampanyasına eski CHP İzmit İlçe Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın, CHP Emek Komisyonu üyesi Eğitim Sen Kocaeli Şubesi eski başkanı Suca Omurca da katılarak destek verdi. Kampanya başlamadan önce standa gelen polis ekipleri, sendika yönetimini öncelikle İzmit Kaymakamlığı'ndan izin almaları gerektiği konusunda uyardı. Bunun üzerine sendika yönetimi Kaymakamlığa yazı göndererek imza kampanyasına devam etti. İmza kampanyası vatandaşlarda da yoğun ilgi gördü. Kaymakamlık’tan gelen iznin ardından sendika yönetimi 18.00’e kadar imza topladı.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan yaptığı açıklamada, talepleri şöyle sıraladı:

“- Sendika olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde yapılan değişikliklerle ilgili tüm tarafların eleştiri ve görüşlerinin dikkate alınmasını istiyoruz. Sabit kış saati uygulamasından vazgeçilerek Danıştay'ın kararının uygulanmasını, çocukların karanlıkta okula gitmeye zorlanmamasını, çocuk işçiliğinin önlenerek çocukların okulla buluşmasının sağlanmasını, tüm okullarda laboratuvar, kütüphane, müzik odası ve diğer işliklerin açılmasını, karma eğitime son vermeye dönük uygulamalardan vazgeçilmesi, okullarda hiçbir çocuğun ayrımcılığa, şiddete maruz kalmadığı demokratik, hoşgörü ortamının sağlanması talep ediyoruz”

Ayşegül KALAYCI