Lale Festivali’ne adım adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayında gerçekleştirilecek Lale Festivali’nin ilk ayağı olan lale soğanı satışlarına başladı. 12 ilçenin tamamında 14 ayrı noktada bu yıl 10 çeşit lale satışa sunuldu. Stantlarda bu yıl her bir pakette 5 adet soğan bulunacak 5 bin paket lale bulunacak. Stantlarda Sarı, Beyaz, Mor, Pembe, Eflatun, Kırmızı, Mor ve Kırmızı beyaz, Kırmızı-Sarı ve Eflatun olmak üzere 10 farklı renk lale satışa sunuldu. Şehri renk cümbüşüne sokacak lale soğanları piyasanın çok altında bir ücret ile satılıyor. Paketlerinin tanesinin 3,5 TL fiyatla satılacağı laleler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

KENTİN HER BİR NOKTASINDA

Kente renk katacak ve festivalde yarışacak olan lale soğanlarının satışları kentin her bir noktasında gerçekleştiriliyor. Stantlar İzmit ilçesinde Cumhuriyet Parkı, Belsa Plaza ve Fevziye Camii önünde bulunuyor. Ayrıca Kandıra Merkez, Karamürsel Belediyesi önü, Gölcük Çarşı, Değirmendere Çınarlık Meydanı, Gebze Eski Hamam önü, Darıca Eski Belediye Binası, Çayırova Fatih Caddesi, Dilovası Belediye Binası, Körfez Ağadere Caddesi ve Köseköy İstasyon Mahallesi, Başiskele Yeni Belediye binası önü ve Derince Belediye binası önünde de stantlar yer alıyor.

EN GÜZEL LALE YETİŞTİRİLECEK

Nisan ayında yapılacak olan ‘En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin’ yarışmasına katılmak isteyen vatandaşların şimdiden lalelerini alıp ekmeleri gerekiyor. Yarışmaya katılacak vatandaşlar, aldıkları laleler ve yanında verilen satış fişi ile birlikte Nisan ayında Sekapark’ta bulunan yarışma başvurusunda da bulunabiliyor.