Lale zamanı! İlk adım: 13 Kasım

10 renkten oluşan lale soğanları, kentin 12 ilçesindeki 14 ayrı noktada satışa sunulacak. Bu sene Kocaelililere her pakette 5 adet olmak üzere 5 bin paket lale soğanının satışı yapılacak.

12 İLÇENİN TAMAMINDA SATILACAK

Kentimize renk katacak lale soğanlarının satışları İzmit ilçesinde Cumhuriyet Parkı, Belsa Plaza ve Fevziye Camii önünde gerçekleştirilecek. Diğer ilçelerdeki satışlar ise Kandıra Merkez, Karamürsel Belediyesi önü, Gölcük Çarşı, Değirmendere Çınarlık Meydanı, Gebze Eski Hamam önü, Darıca Eski Belediye Binası, Çayırova Fatih Caddesi, Dilovası Belediye Binası, Körfez Ağadere Caddesi ve Köseköy İstasyon Mahallesi, Başiskele Yeni Belediye binası önü ve Derince Belediye binası önünde kurulacak olan stantlarda yapılacak.

5 BİN PAKET LALE SOĞANI SATILACAK

Stantlarda Sarı, Beyaz, Mor, Pembe, Eflatun, Kırmızı, Mor ve Kırmızı beyaz, Kırmızı-Sarı ve Eflatun olmak üzere 10 farklı renk lale satışa sunulacak. Şehri rengârenk bir görüntüye kavuşturacak olan 5 bin paket lale soğanı piyasanın çok altında bir fiyata satışa çıkarılacak. Paketlerinin tanesinin 3,5 TL fiyatla satılacağı laleler, evlerin balkonlarını süsleyecek.

EN GÜZEL LALE YETİŞTİRİLECEK

Nisan ayında yapılacak olan ‘En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin’ yarışmasına katılmak isteyenlerin şimdiden lalelerini alıp ekmeleri gerekiyor. Yarışmaya katılacak vatandaşlar, aldıkları laleler ve yanında verilen satış fişi ile birlikte Nisan ayında Sekapark’ta bulunan yarışma başvurusunda da bulunmaları gerekiyor. Yarışmaya katılan vatandaşlar, satışa sunulan 10 çeşit lale ile katılım sağlayacak. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar lale satış stantlarında bulunan görevlilerden bilgi alabilecek.