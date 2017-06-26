Lastik İş Palmiye Kauçuk’ta örgütlendi

Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı bugün gerçekleşti.

Şube başkanı Tezcan Ay ev sahipliğinde gerçeklesen bayramlaşma programına şube üyeleri katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Lastik -İş Sendikası Kocaeli Şubesi adına Başkan Tezcan Ay, “Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi yönetim kurulu adına bayramınızı kutluyorum. Bildiğiniz üzere kazanılmış hak olan kıdem tazminatının fona devredilmesi için çalışma yapılmaktadır. Kıdem tazminatı iş güvencemizin en önemli dayanaklarından biridir, dolayısıyla "fona devir" demek kıdem tazminatının fiilen kaldırılması yönünde ilk adımdır. İş güvencemizin ortadan kalkmasıdır. Kıdem tazminatı konusunda tavrımız ve sözümüz nettir.

KARACAN’A TEŞEKKÜR

Lastik-İş Sendikamız başta Genel başkanımız Abdullah Karacan olmak üzere büyük mücadeleler ile elde ettiğimiz haklarımıza yönelen her türlü saldırıya karşı çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Kocaeli Şubesi olarak yaklaşık 1 yıl önce örgütlenme çalışmalarına başladığımız Kocaeli’de kurulu Özka Lastik iş yerine bağlı olarak faaliyet gösteren ve yaklaşık 500 işçinin çalıştığı Palmiye Kauçuk’ ta örgütlendik. Bu zor süreçte kararlı duruşları ile işçi arkadaşlarımıza yürüttüğü etkili mücadele ile örgütlenmenin başarıya ulaşmasında bize destek olan Genel Başkanımız Karacan’a teşekkür ederiz. dedi.

Ayşegül Kalaycı

