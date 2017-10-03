Lastikleri kesip kaçmışlardı! Yeni gelişme

1 Ekim Pazar günü İzmit Şirintepe Mahallesi bulunan boş arazide meydana gelen olayda, araçlarını park eden Kocaelisporlu taraftarların lastikleri kişi veya kişilerce kesilmişti. İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Amirliği ekipleri ile Kuruçeşme Polis Merkezi ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon başlatıldı.

Yapılan operasyonlar kapsamında MOBESE ve güvenlik kameraları incelendi. Yapılan takip sonucu Albdulsamed G. ile Ufuk Ç. (21) isimli şahıs iki şahıs Şirintepe bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kuruçeşme Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 2 şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kerim YAVUZ