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Lastikleri kesip kaçmışlardı! Yeni gelişme

Lastikleri kesip kaçmışlardı! Yeni gelişme

Geçtiğimiz pazar günü Kocaelispor - Arsinspor maçı oynandığı sırada Kocaelisporlu taraftarlara ait araçların lastiklerini kesen şahıslar yakalandı.

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1 Ekim Pazar günü İzmit Şirintepe Mahallesi bulunan boş arazide meydana gelen olayda, araçlarını park eden Kocaelisporlu taraftarların lastikleri kişi veya kişilerce kesilmişti. İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Amirliği ekipleri ile Kuruçeşme Polis Merkezi ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon başlatıldı. 

Yapılan operasyonlar kapsamında MOBESE ve güvenlik kameraları incelendi. Yapılan takip sonucu  Albdulsamed G. ile Ufuk Ç. (21) isimli şahıs iki şahıs Şirintepe bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kuruçeşme Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 2 şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kerim YAVUZ

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