Laz Festivali için hazırlık

SİMA Vakfı ile Osmaniye Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ilk kez Doğa Kültür ve Laz Festivali düzenleniyor.

Karamürsel Sunni Baba Mesire Alanı’nda 6 Ağustos Pazar günü 12.00 ile 19.00 saatleri arasında düzenlenecek olan festival ile ilgili Sima Vakfı’nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına; Sima Vakfı Başkanı Orhan Bayramin, Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Kadir Küçükay, Ahmet Özdemir, Gülin Başak, Sima Vakfı eski Başkanı Gülay Burhan, eski Kadın Kolları Başkanı Güzin Özdemir, Osmaniye Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhan Yılmaz, Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner, MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş katıldı.

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ

Festival hakkında bilgi veren Sima Vakfı Başkanı Orhan Bayramin, “Kendi kültürümüzün özünü bulmak, oradaki yaşamın bizimkiyle aynı olduğu anlatmak, tanışmak ve kaynaşmak amacıyla Laz kültürünün ne olduğu konusunda aktivite yapacağız. Güzellikleri ortaya çıkaracağız. İleride daha geniş halk kitlelerine hitap edeceğiz. Bu bir köye dönüş, öze dönüş projesidir. Tüm Kocaeli halkını davet ediyoruz. Yöresel enstrümanlar çalınacak. Kadın korosu yöresel şarkılar söyleyecek. Yöresel yiyecekler satışa sunulacak. Kestane balı, Laz böreği, hamsili ekmek, zeytin, domates, salatalık, çilek satılacak. Doğasında yetişmiş hayvan kesilerek satılacak. Gelecek olanlara 10 TL’den kavurmalı pilav satılacak. Vatandaşlarımız yanlarında bidon getirerek doğal kaynak suyu doldurabilir” dedi.

FESTİVAL, KÖY EKONOMİSİNİ KALKINDIRACAK

Osmaniye Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhan Yılmaz, “Ben Karamürselliyim. Osmaniye Köyü’nde doğdum. Köye ev yaptım. Bu evde ziraat ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Köyün bütçesi olsun diye dernek kurduk. Amacımız Türkiye’deki Laz kökenli kişilerle kucaklaşmak, köyümüzü tanıtmak ve ekonomisini geliştirmek. Eko ve sağlıklı yasam turizmi ve organik ürün üretilmesini amaçlıyoruz. Osmaniye’nin yaklaşık 130 yıllık bir öyküsü var. Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle Arhavi’den göç eden atalarımız, Doğu Karadeniz coğrafyasına benzediği için bu bölgeye yerleşmiş. Geleneksel Laz Festivali, yüzlerce yıllık değerleri yasatmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacı ile düzenleniyor” dedi.

DOĞA VE KÜLTÜRÜ TANITMALIYIZ

Karamürsel Çevre Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner, “Geleneksel kültürlerin kaynağı köylerdir. Ancak değer olarak gözden düştü. Bu kültürü tanıtmalıyız. Doğa ve kültürü tanıtmalıyız. Festivalde bu kapsamda fotoğraf sergisi düzenlenecek. Gençler için doğa yürüyüşü ve bisiklet gezisi yapılacak” dedi. Festival için Sapanca ve Körfez’den araçlar sabah 9.00 da ücretsiz olarak hareket edecek.(İrtibat tel: 0544 645 41)

FESTİVAL PROGRAMI

Konuşmalar

Konser; Laz türküleri ve horon

Eğlence ve yarışmalar

Kayın ormanında doğa yürüyüşü ve bisiklet gezisi

Osmaniye ve Ereğli’de Doğal ve Kültürel Miras adli fotoğraf sergisi

Organik Ürünler Pazarı; fasulye, domates, mısır, ıhlamur, zeytin, kestane Balı, kekik, semizotu, fındık, düve, ve oğlak eti, yumurta, tavuk, kavurma, pilav, Laz böreği satısı yapılacak.

Ayşegül Kalaycı

