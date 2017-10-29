Leblebi değil, bize puan lazım
Son dört maçını berabere bitiren Kocaelispor, bugün saat 14.30’da grubunun en güçlü takımlarından Çorumspor ile karşılaşıyor. Kocaelispor Çorum’a leblebi almaya değil, puan almaya gitti. Maçı yayınlayan TV kanalı yok.
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2’nci Lig temsilcimiz Kocaeli Birlik, Kastamonu deplasmanında. Gölcükspor, yeni hocası Kayhan Çubuklu ile evinde Tirespor’u ağırlıyor. Darıca G.B.’nin konuğu ise, grup lideri Turgutluspor.
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Etiketler : Kocaelispor, Çorumspor
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