Letrons büyüledi

23 Nisan Çocuk Festivali renkli görüntülerle açıldı..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, 41 ülke ve 83 ilden gelen bin çocuğun katılımıyla başladı. Halaylar, horonlar ve dünya ülkelerinin danslarıyla muhteşem bir açılışa sahne olan festival, ilk gününden itibaren tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Şenliğe katılan çocukları “Gözümüzün nuru çocuklar Kocaeli’ne hoşgeldiniz” diyerek karşılayan Başkan Karaosmanoğlu “23 Nisan’ı dünyanın bütün çocuklarına ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hediye etti. 23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma çabasıdır” dedi.



ÇOCUKLARIN YANINDA OLDULAR

Uluslararası İnterteks Fuar alanı Büyük Sahne’de düzenlenen açılışta çocukları, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Dr. Ali Yeşildal, Doğan Erol, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. Festival bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.





BÜYÜK SAHNEDE BÜYÜK COŞKU

Protokol konuşmaları öncesinde sahneye ilk olarak şenliğin evsahibi olan Türk çocukları geldi. Artvin yöresinden sergiledikleri oyunla büyük beğeni toplayan çocuklar, daha sonra sahneyi Moldova’dan gelen kardeşlerine bıraktı.



23 NİSAN ÇOCUKLAR ÖLMESİN DİYE KUTLANAN BİR BAYRAMDIR

Açılışta ilk konuşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptı. Konuşmasına “Gözümüzün nuru çocuklar Kocaeli’ne hoşgeldiniz” diyerek başlayan Başkan Karaosmanoğlu, “23 Nisan’ı dünyanın bütün çocuklarına ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hediye etti. Atalarımız, barış dolu bir dünya için mücadele ettiler. Bize ve tüm dünyaya çok önemli bir şey öğrettiler.23 Nisan; hiç bir çocuk gözyaşı dökmesin diye çalışmaktır.23 Nisan, hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma çabasıdır” dedi.



ÇOCUKLAR ÖLMESİN

Başkan Karaosmanoğlu, konuşmasında dünyanın birçok yerinde savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden ya da ülkelerini terk etmek zorunda kalan çocuklara da dikkat çekti. Şenliğe katılan çocuklara seslenen Başkan Karaosmanoğlu, “İşte sizler bugün burada attığınız kardeşlikle dünya barışına yön vereceksiniz. Sizler büyüdüğünüzde inşallah bunlar olmayacak” şeklinde konuştu.





23 NİSAN DİRİLİŞİN BAYRAMI

Başkan Karaosmanoğlu, 23 Nisan’ın anlamlardan birinin egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu hatırlattı. 23 Nisan 1920’de meclisin kurulduğunu ve milletin ülkesini kendisinin yönetmeye başladığını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimine atıf yaptı. 23 Nisan’ın bu sebeple bu yıl daha anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu yılki 23 Nisan aynı zamanda yeniden dirilişin de bayramıdır” şeklinde konuştu.



AİLELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının sonunda festival nedeniyle Kocaeli’ne gelen çocukları evlerinde misafir eden ailelere seslendi. Ailelere “Türk misafirperverliğini bir kez daha en iyi şekilde sergilediniz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, bu anlamlı davranış için teşekkür etti.

Başkan Karaosmanoğlu’nun ardından konuşmasını İngilizce olarak yapan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, dünyanın dört bir yanından Kocaeli’ne gelen çocukların gelecekte barış adına yeni biri dünya oluşturacağına olan inancını dile getirdi. Vali Güzeloğlu, dünyada savaş nedeniyle acı çeken çocuklara değinerek, “başta Suriyeli ve Somalili çocuklar olmak üzere tüm çocuklara sevgilerimi iletiyorum” dedi.



LETRONS GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ

Konuşmaların ardından arabadan robota dönüşen Letrons gösterisi gerçekleştirildi. Kırmızı bir aradan robot haline dönüşen letrons gösterisini çocuklar büyük ilgi ile izledi. Büyük Sahne’deki festival açılışının ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte festival alanındaki eğlence ve bilim stantlarını gezdi.



