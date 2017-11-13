Levşa ve Yunus Emre nişanlandı

Kuruçeşme Belediyesi’nden emekli Neşet Sağlam ile ev hanımı Meliha Sağlam’ın Kocaeli Barosu’nda avukat olan kızları Levşa, Mersin’de gümrük memuru olarak çalışan Hayrettin Karanfil ile ev hanımı Gülefer Karanfil’in lazer optik mühendisi oğulları Yunus Emre Karanfil ile nişanlandı. Evliliğe giden yolda ilk adımı adan Levşa ve Yunus Emre çifti oldukça heyecanlıydı.

DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ YIL

Kuruçeşme’de bulunan kız evinde sade bir törenle gerçekleşen nişan merasimine yakın akrabalar ve dostlar katıldı. Kız tarafı güzel ev sahipliğiyle konuklara birbirinden lezzetli ikramlar sundu. Genç çiftin nişan yüzüklerini damadın eniştesi Yılmaz Akarsu taktı. Akarsu, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Levşa ve Yunus Emre düğünlerini önümüzdeki yıl Ekim ayında yapmayı planlıyor.

Çiğdem ARMAĞAN



