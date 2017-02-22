Leyla Atakan girişi kapanırsa İzmit trafiği ne hale gelecek?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tramvayı (Akçaray) için inşaata başlarken, “550 gün sonra tramvay raylar üzerinden geçecek.” demişti.

Bu söz tutulamadı. Yarın itibariyle, inşaata başlama tarihinin üzerinden 570 gün geçmiş olacak. Belli ki, 600’ncü güne gelindiğinde de tramvay yürüyemeyecek. Gecikmenin nedenlerini çok tartıştık. Yeniden buna girmenin manası yok.

Ama iş, gözümüzün önünde gidiyor. Daha çok iş var ve asıl şehir içine yeni yeni giriliyor.

Tramvay yolu, Adliye’nin önünden aşağıya, D-100 kenarına iniyor. Buradan itibaren Halkevi’ne kadar D-100’e paralel gidiyor. Henüz hiç çalışma yapılmayan bir yer var. Tramvay yolu, Leyla Atakan Caddesi’nin D-100’le kesiştiği kavşaktan da geçecek. Ham yol açıldı. Yakında bu kesimde raylar döşenecek.

İzmit trafiğini şöyle bir düşünün. D-100’le şehir merkezi arasında yegane giriş çıkış noktası olarak Leyla Atakan Caddesi kaldı. Şimdi raylar döşenirken burası da kapanınca ne olacak? D-100’den gelen araç şehre giremeyecek. Şehrin içinden D-100’e çıkmak isteyen araç çıkamayacak.

Bence tramvay yolu inşaatının en kritik aşaması bu bölgede yaşanacak. Raylar döşenirken, D-100 ile Leyla Atakan Caddesi arasında giriş çıkış kapatıldığında İzmit perişan olacak.

Halkevi kavşağından giriş çıkış yok. Yakında Barlar Sokağı’nın yıkılan binalar bölümünden de raylar Gar’a doğru döşenmeye başlanacak. Eski Garajlar Kavşağı’ndan da şehir merkezine giriş çıkış kapanacak. Bir de Leyla Atakan girişi kapandığında, şehir içinde kalan araba D-100’e çıkamayacak, D-100’deki araba şehir içine giremeyecek.

Mimar Sinan Yaya Köprüsü yapılırken çok yazdım, yalvardım. “Yanlış yapıyorsunuz. Koruma kavşağını kapatmayın” dedim. D-100 ile şehir merkezi arasında giriş çıkış için Koruma kavşağı (eski Kuryapı kavşağı) kalmalıydı. Kapattılar.

Alemdar Caddesi üzerinden D-100 ile İnönü Caddesi birleştirilecekti. Bunu da yapmadılar. Şimdi, Şahabettin Bilgisu Caddesi kapalı. Halkevi kavşağı, Eski Garajlar Kavşağı, bir de üstüne Leyla Atakan Kavşağı kapanacak. Mutlaka alternatif giriş çıkışları düşünmek gerekiyor. Aksi halde düğüm olup kalacağız bu şehrin içinde.

Geçen gün bir sohbet sırasında Büyükşehir Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’a “Raylar Leyla Atakan Caddesi üzerinde döşenirken ne olacak?” diye sordum. Büyükakın, “O bölgede çalışmayı sadece geceleri yapacağız. Raylar döşenirken de caddenin giriş çıkışını açık tutacağız” dedi. Ama ray döşeme işinin ne kadar zor ve uzun süreli iş olduğunu gördük, biliyoruz. Bu konuda yaşanacak sıkıntıyı en aza indirmek için mutlaka yeni formüller bulmak gerekiyor. Yoksa, çalışanlar işine, öğrenciler okuluna gidemez bu şehirde

İşsizlik sorununu konuşarak çözemeyiz

Türkiye’de işsizlik rakamları 2016 yılının son aylarında alarm vermeye başladı. Zaten yıllardır işsizlik en önemli sorunumuzdu. Ama son zamanlarda gelişen koşullar, rakamların daha da yükselmesine neden oldu.

Genel işsizlik oranı % 12’nin üzerinde. Üniversiteyi bitirmiş genç nüfus içindeki işsizlik oranı, yüzde 30’un üzerinde. Bir dönem, Türkiye bütün Dünya’da “Terör ülkesi” olarak görülmüş, gösterilmiş. Dünya’da ve özellikle Avrupa’da zaten bir kriz ortamı yaşarken, Türkiye komşuları ile savaşa girmiş. Rusya ile ilişkileri bozulmuş. Türkiye’ye turist gelmez olmuş. Sürekli “İstikrar” gibi gösterilen tek parti iktidarı döneminde, Türkiye dışarıdan bakıldığında “İstikrarsız ülke” durumuna gelmiş. İktidar ve muhalefet sürekli didişmiş, toplum kendi içinde bölünmüş.

Bu devirde Dünya’dan uzaklaşırsanız, Dünya’dan koparsanız, kendi başınıza hiçbir şeyi yapamazsınız. Biz Avrupa’ya posta koymuş, ABD’ye kafa tutmuşuz.

Dünya’da Türkiye’nin imajı değişmiş. Üstelik, ülke içinde ekonomi kötü yönetilmiş. 3 milyondan fazla Suriyeli’yi almışız. Hem bunlara bakıyoruz, hem bu insanlar ucuz, kaçak iş gücü olarak piyasaya girmiş.

İşsizlik rakamlarının tırmanışına gerekçe olarak daha pek çok faktörü sayabiliriz. Turizm bitmiş, sanayide çarklar yavaşlamış, iç piyasada insanlar alışveriş yapmaktan korkar hale gelmiş. TL değer kaybetmiş. Sonunda, işsizlik rakamları kaygı verici boyutlara ulaşınca, Cumhurbaşkanı çıktı, “İstihdam seferberliği ilan ediyorum” dedi. Sanayicileri, ülkenin önde gelen işadamlarını topladı, “Herkes yeni eleman alsın. İşsizlere iş verilsin. Bu sorunu çözelim” dedi.

İş ve ticaret dünyamız, Cumhurbaşkanı’nın bu temennisini emir telakki etti. Şimdi herkes, “İstihdam seferberliği“ konusunda atıp tutuyor. Aslında devlet, işverenlere yeni işçi almaları konusunda önemli teşvikler de getirdi.

Sanayiciler toplanıyor, “İstihdam” diyor. Tüccarlar toplanıyor, “İstihdam” diyor. Devletin bürokratları, MARKA’sı, KOSGEB’i vaatler yağdırıyor. Ama işsizliği konuşarak, palavra sıkarak çözemeyiz. Aslında kimse yeni eleman almıyor. Tam tersine, küçük-büyük bütün işletmeler işçi çıkartıyorlar.

Ekonominin kendine has kuralları var. Üreteceksiniz. Mal ve hizmeti kaliteli üretecek, pazarını bulacak, uygun fiyatla sunacaksınız. Üretim arttıkça istihdam artar.

Bizim ülkemizde önce kafaları değiştirmek lazım. İşveren, yanında çalıştırdığı elemanını sömürülecek meta olarak görmekten vazgeçmeli. İşçi, çalıştığı müesseseyi aybaşı gelince maaşının ödeneceği bir yer olarak görüp, her mesai gününde işten kaytarmanın yollarını aramaktan vazgeçmeli. Çalışanın hakkını aldığı, eleman çalıştıranın o elemandan en yüksek verimi aldığı bir ahlaki düzeni kurmamız lazım.

Yoksa, toplanırız, konuşuruz, palavra sıkarız. Ama ekonominin, piyasanın gerçeklerini görmez, ihtiyaç duyulan alanlar için kalifiye, becerikli ve ahlaklı insanlar yetiştirmezsek, elinden cep telefonunu düşürmeyen, uyanık olduğu her anını internette, face’de falan geçiren bir nesille, sadece daha fazla kâr etmeyi düşünen bir işveren zihniyeti ile ve hepsinden önemlisi, her açıdan bu kadar karışık ve karmaşık bir Türkiye tablosuyla bu sorunun altından kalkamayız.