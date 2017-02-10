Leyla Atakan’ın kabrine bakım yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında 11 Şubat Cumartesi günü Bağçeşme Mezarlığında anılacak olan Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarının kabirlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kabrin sert zeminleri onarılarak temizliği yapıldı. Kabristan da bulunan yeşil alanlara bitkiler dikilerek anma için gelecek ziyaretçilere hazır hale getirildi. Atakan ve çalışma arkadaşları içi anma etkinliği yarın saat 12.00 de Bağçeşme Mezarlığında kabirleri başında yapılacak.

Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan Atakan’ın ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan mesajında, “Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Leyla Atakan'ı anmanın, O'na saygı duyduğumuzu göstermenin en güzel yolu İzmit'i bir adım daha ileriye götürecek çalışmalara imza atabilmektir. Şehre yaptıkları hizmetler ve kattıkları değerden dolayı kedisine ve görev arkadaşlarına müteşekkiriz. İzmit'e unutulmayacak hizmetler vermiş Leyla Atakan'ı, çalışma arkadaşları İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay'ı aramızdan ayrılışlarının 46. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.