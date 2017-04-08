Lezzet-i Bolu Köseköy’de açıldı

Dursun Çelik’in sahibi olduğu "Lezzet-i Bolu" adlı lokanta, Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Mithat Paşa Caddesi PTT karşısında hizmete girdi. 55 kişilik salonu, 110 metrekareden oluşan işletmede 7 personel çalışacak.

PROTOKOL TAM KADRO

Açılışa, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kandaz, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ali Koç, Musa Karabalık, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP ilçe başkanı Cumhur Karakadılar, Belediye Meclis Üyesi Temel Ofluoğlu, eski belediye başkanları Şükrü Karabalık, Selahattin Altınkaya ve vatandaşlar katıldı.

KARTEPE GELİŞİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe hızlı gelişiyor. Hareketli güzel mekanı kazandırdığı için değer katan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Lezzet-i Bolu Lokantası’nın sahibi Dursun Çelik, işyeriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“40 yıldır bu sektördeyim. 25 yıl DSİ’de bu işi yaptım. Birikimimi hemşeri ve komşularıma sunmak için iddialıyım. 4 kasapla çalışıyorum. Et olayını çok iyi bildiğim için gerçek döneri Kocaeli halkına sunacağım. İşletmemizde yaprak döner, dört çeşit çorba, dana ve kuzu haşlama, kavurma, çok beğeniliyor. Açılışımıza katılan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum”

Kerim YAVUZ