Lezzet şöleni yaşanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması’nda Körfez ve Derince ilçe elemeleri Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çorba, ana yemek, hamur işi, pilav, tatlı, salata, kışlık konserve, en yöresel yemek hikayesi, en yeni yöresel tat kategorilerinden yarışmaya katılan 190 katılımcının yöresel lezzetleri seçici kurul tarafından yemeğin yöreselliği, lezzeti, aroması ve sunumu dikkate alınarak değerlendirildi.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN

Körfez ve Derince ’den Yöresel Yemek Yarışması katılımcıları Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılan organizasyonda yerlerini aldı. Farklı kategorilerde yarışmaya katılan Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Yarışması’na katılarak Yemekte Şehrin Bilgesi olmayı hedefleyen katılımcılar yemeklerinin sunumu ve lezzetiyle görsel bir şölen yaşattı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ve Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, katılımcılar ve jüri üyelerine başarılar diledi. Daire Başkanı Fidan, yöresel yemek yarışmasına katılan vatandaşlar ve jüri üyeleri ile sohbet ederek programa katkıları ve emekleri sebebiyle teşekkür etti.

YEMEKLER KİTAPTA YER ALACAK

Yöresel yemekler hem lezzetleri hem doğallıklarıyla göz doldurdu. Yüzlerce yıldır Kocaeli genelinde yapılagelen ve gerek sunumu ve gerekse yapımıyla ayrı ayrı hikayeleri olan yemekler, tatlılar ve hamur işi çeşitleri kayıt altına alınarak kitaplaştırılacak. Kocaeli’nin yemek kültürüne katkı yapacak “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması’yla kültürel bir öğe olan yemeklerin hikayeleri, tarifleri, görselleriyle birlikte bir kitapta toplanacak.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası, mutfak önlüğü ve yaka kartları verildi. Yarışmanın seçici kurulunda Jüri Başkanı şef aşçı Naif Bağı, Ayfer Özmen, Günay Hasdemir, Bayram Özberk, Tayfun Gündüz, Evrim Karaca, Abdullah Köktürk, Aziz Kayabaşı, Mücahit Kaynak ve Ali Aktaş yer aldı. Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek çorba, ana yemek, hamur işi, pilav, tatlı, salata, kışlık konserve en yöresel yemek hikayesi, en yeni yöresel tat kategorilerindeki yemeklerden final elemesine katılmaya hak kazananlar belirlenecek.

PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yöresel Yemek Yarışması; En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte Ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmanın her kategorideki 1.’sine 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL olmak üzere toplam 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.