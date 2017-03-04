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Lider Başiskele Damlarspor, Kızderbent deplasmanında

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Lider Başiskele Damlarspor, Kızderbent deplasmanında
2.Küme’de bu sezon ilk yılını yaşayan, F Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi yapan Başiskele Damlarspor, yarın Karamürsel’de Kızderbentspor ile karşılaşacak.

Grupta 2’de 2 yapan Mavi-Beyazlı ekip, Karamürsel Stadı’nda 16.15’te başlayacak maçtan galip gelmeyi hedefliyor. 3 maçta 6 puan toplayan Kızderbentspor’da rakibini yenip, liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

ULAŞLISPOR, A.YENİKÖY İLE OYNUYOR
F Grubu’nda sezona çok iyi başlayan, ilk iki maçını kazanan A.Yeniköyspor, geçen hafta sahasında G,Şininköyspor’a 4-1 mağlup olmuştu. Mavi-Beyazlı ekip, bu ligin puansız takımı Ulaşlıspor’a konuk oluyor. Ligde oynadığı iki maçtan puan çıkaramayan Ulaşlıspor da, Değirmendere Stadı’nda konuk edeceği rakibini yenip, ilk puanlarını almaya çalışacak. Maçın başlama saati 15.15.
 

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