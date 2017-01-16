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Lider Demirspor sıkmadı:2-0

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Lider Demirspor sıkmadı:2-0
Süper Lig A Grubu’nun zirvesinde yer alan, rakipleriyle puan farkını giderek açan Demirspor, önceki gün sahasında düşme potasında yer alan Tavşantepespor ile karşılaştı.

Mavi-Lacivertli ekip, Erdoğan ve Mehmet Kukul’un attığı gollerle karşılaşmada 2-0 galip ayrıldı.

PUAN FARKINI 13’E ÇIKARDI
Geçen yıl BAL’dan düşen, bu sezon genç oyuncularla Süper Lig’de çok başarılı olan Demirspor, 15’inci maçta 14’üncü galibiyetini Tavşantepespor karşısında aldı. Demirspor bu galibiyetle en yakın rakibi Çınarlıspor’a 14 puan fark yaptı. Düşme potasında yer alan rakibi karşısında çok rahat bir oyun ortaya koyan Demirspor’da kadro dışı kalan defans oyuncuları Serkan Uzun ve Koray’ın yerine takviye için de girişimlerini devam ettiriyor.

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