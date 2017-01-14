Lider Demirspor, Tavşantepe sınavında

Süper Lig A Grubu’nun zirvesinde yer alan, en yakın rakibine 11 puan fark yapan Derince Belediye Demirspor, düşme potasının hemen üzerinde yer alan Tavşantepespor’u konuk edecek.

Derince doğal çim sahadaki maçın başlama saati 15.00 olarak acıkmandı.

MAÇ DERİNCE STADI’NDA

Bu sezon Süper Lig’in en başarılı takımları arasında bulunan, oynadığı 14 maçın 13’ünü kazanan Derince Demirspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 yendiği Tavşantepespor’u Derince Stadı’nda konuk edecek. Son maçında Doğantepespor’a 2-1 yenilen Tavşantepespor’da kırmızı kart cezalısı, takımın en önemli gol silahlarından biri olan Orhan oynamayacak.