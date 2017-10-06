Kocaeli26 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Lider Kandıra Belediyespor, Başiskele’yi konuk ediyor
Lider Kandıra Belediyespor, Başiskele’yi konuk ediyor

Lider Kandıra Belediyespor, Başiskele’yi konuk ediyor

Süper Lig B Grubu’nda 4’üncü hafta yarın oynanacak iki maçla noktalanacak.

A+A-

İlk üç hafta grupta liderliğe yükselen Kandıra Belediyespor, evinde lige çok kötü başlayan Başiskele Belediyespor’u ağırlayacak. Kandıra Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

DİLOVASI BELEDİYE-TAVŞANCIL

Süper Lig B Grubu’nda lige kötü başlayan iki Gebze takımı Dilovası Belediyespor ile Tavşancılspor kozlarını Dilovası’nda paylaşacak. Ligde oynadığı 3 maçta iki puan alan Dilovası Belediyespor, sahasında üç maçta sıfır çeken Tavşancılspor, 16.00’da başlayacak karşılaşmayı kazanıp, ligde ilk galibiyetlerini almaya çalışacak.

Bu haber toplam 41 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.