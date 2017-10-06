Lider Kandıra Belediyespor, Başiskele’yi konuk ediyor

İlk üç hafta grupta liderliğe yükselen Kandıra Belediyespor, evinde lige çok kötü başlayan Başiskele Belediyespor’u ağırlayacak. Kandıra Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

DİLOVASI BELEDİYE-TAVŞANCIL

Süper Lig B Grubu’nda lige kötü başlayan iki Gebze takımı Dilovası Belediyespor ile Tavşancılspor kozlarını Dilovası’nda paylaşacak. Ligde oynadığı 3 maçta iki puan alan Dilovası Belediyespor, sahasında üç maçta sıfır çeken Tavşancılspor, 16.00’da başlayacak karşılaşmayı kazanıp, ligde ilk galibiyetlerini almaya çalışacak.