Lider Karamürsel sahasında

Sezona çok iyi başlayan, 2’de 2 yapan Karamürselspor, grubun bir diğer iddialı takımı Bekirderespor ile oynuyor. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma 18.00’de başlayacak. Bu gruba dahil haftanın diğer maçlarında Kireçocakları-Yenimahallespor, Kirazpınarspor-Akmeşespor ve Ç.Fatihspor-Derince Birlikspor takımları puan mücadelesi yapacak.

KARAMÜRSEL-BEKİRDERE

Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen, kadrosunu da çok önemli isimlerle takviye yapan Karamürselspor, lige de çok iyi başlangıç yaptı. İlk iki maçını kazanan Sarı-Lacivertli ekip, grubun bir diğer iddialı takımı Bekirderespor’u konuk ediyor. Geçen yıl genç oyuncularla ligde tutunma mücadele yapan Bekirderespor ise bu yıl çok daha iddialı takım yaptı, üst sıraları hedefliyor. Grubun zirvesini yakından ilgilendiren maçın başlama saati 18.00 olarak belirlendi.

CEPHANELİK’TE ÖNEMLİ MAÇ

Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off oynama başarısını gösteren, bu sezon oynadığı ilk maçtan puansız ayrılan Kireçocaklarıspor, Cephanelik Stadı’nda 2 maçta 3 puanı bulunan Yenimahallespor’u ağırlayacak. Maçın başlama saati 15.00. Bu sezon ilk kez yer aldığı 1.Küme’de kendi beldesinin gençleri ile mücadele eden Akmeşespor ise deplasmanda Kirazpınar ile oynuyor. Derince Birlikspor da yine Gebze deplasmanında Şekerpınar Stadı’nda Ç.Fatihspor’a konuk olacak. İki maçın başlama saati de 17.00.