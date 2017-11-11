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Lider Kocaelispor U17, Sakaryaspor’a konuk

Lider Kocaelispor U17, Sakaryaspor’a konuk

Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligi’nde yarın U17 ve U19 kategorilerinin beşinci hafta maçları oynanacak.

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Lider durumda bulunan Kocaelispor U17, 2 puan gerisindeki Sakaryaspor’a konuk olacak. Ekrem Karaberberoğlu Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. Sultanbeyli Belediye-Kocaeli Birlik maçı 11.00, Tuzla-Gölcük ve Zonguldak Kömür-Darıca maçları 12.00’de başlayacak. U19’da Sakarya-Kocaelispor maçı 13.00, diğer maçlar ise 14.00’te başlayacak.

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