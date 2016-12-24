  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli 5 °C

Lider TEK Spor, Yenimahalle sınavında

»
Lider TEK Spor, Yenimahalle sınavında
1.Küme C Grubu’nda şampiyonluğun en iddialı takımları arasında gösterilen, geçen haftada Karamürselspor’un yenilmesi ile liderlik koltuğuna oturan Sedaş TEK Spor, Yenimahallespor ile karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç 15.00'te start alacak.

KULLARSPOR, CEZALI MAÇINDA ESENSPOR İLE AVNİ KALKAVAN’DA KARŞILAŞACAK 
Geçen hafta sahasında Kirazpınarspor ile oynadığı karşılaşma 2-1 önde devam ederken 90+2’de yarım kalan, taraftarının sahaya girmesiyle de 2 maç saha kapatma cezası alan Kullarspor, 13’üncü hafta mücadelesinde Esenspor ile oynuyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, cezalı maçını Avni Kalkavan Stadı’nda oynayacak. Geçen hafta 3-1 mağlup olduğu G.Asarköyspor maçında rakip takımın talimatlara uygun futbolcu oynatmadığı için 3-0 hükmen galip ilan edilen Esenspor, zirve yarışına ortak olmuştu. 17 puanlı Kullarspor içinde bu maç son şans olarak görülüyor. Karşılaşma 13.00’te başlayacak.

KİREÇOCAKLARI, GEBZE DEPLASMANINDA KARAMÜRSELSPOR KENDİ SAHASINDA
C Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile şampiyonluk yarışına ortak olan, lider Sedaş TEK Spor ile arasındaki sadece 2 puan fark kalan Kireçocaklarıspor, günü Gebze deplasmanında Kirazpınarspor ile oynayacağı maçla geçirecekler. Rakibine göre 2 maçı eksik olan, 17 puanlı Kirazpınarspor da Metin Oktay Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçta rakibini yenmesi halinde, Play-Off yarışına ortak olacak. Geçen hafta liderliği Sedaş TEK Spor’a kaptıran Karamürselspor, sahasında son haftalardaki çıkışıyla kümede akşam yolunda umutlanan Şekerpınar GB’yi ağırlayacak. Maçın başlama saati 15.15 olarak açıklandı.

Bu haber toplam 110 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • M.Ali Kağıtçı’da kritik maçlar24 Aralık 2016 Cumartesi 17:46
  • Kavaklı’da Gölcük derbisi var24 Aralık 2016 Cumartesi 17:44
  • Süper Lig B Grubu’nda zorlu pazar24 Aralık 2016 Cumartesi 17:42
  • Yenidoğanspor, 2-0 öne  geçtiği maçı kaybetti: 3-224 Aralık 2016 Cumartesi 17:39
  • Lider TEK Spor, Yenimahalle sınavında24 Aralık 2016 Cumartesi 17:33
  • 1.Küme C Grubu’nda kritik maçlar24 Aralık 2016 Cumartesi 17:32
  • Özel Doğa Koleji, masa tenisinde şampiyon oldu24 Aralık 2016 Cumartesi 17:30
  • U-19’larda İzmit GB ve Hereke Yıldızspor galip24 Aralık 2016 Cumartesi 17:27
  • Demirspor’da Koray ve Serkan Uzun krizi24 Aralık 2016 Cumartesi 17:24
  • Akademi Ligi’ne devam 24 Aralık 2016 Cumartesi 17:20
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kamulaştırma mağduru üretici köylüler
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti