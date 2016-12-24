Lider TEK Spor, Yenimahalle sınavında

1.Küme C Grubu’nda şampiyonluğun en iddialı takımları arasında gösterilen, geçen haftada Karamürselspor’un yenilmesi ile liderlik koltuğuna oturan Sedaş TEK Spor, Yenimahallespor ile karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç 15.00'te start alacak.

KULLARSPOR, CEZALI MAÇINDA ESENSPOR İLE AVNİ KALKAVAN’DA KARŞILAŞACAK

Geçen hafta sahasında Kirazpınarspor ile oynadığı karşılaşma 2-1 önde devam ederken 90+2’de yarım kalan, taraftarının sahaya girmesiyle de 2 maç saha kapatma cezası alan Kullarspor, 13’üncü hafta mücadelesinde Esenspor ile oynuyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, cezalı maçını Avni Kalkavan Stadı’nda oynayacak. Geçen hafta 3-1 mağlup olduğu G.Asarköyspor maçında rakip takımın talimatlara uygun futbolcu oynatmadığı için 3-0 hükmen galip ilan edilen Esenspor, zirve yarışına ortak olmuştu. 17 puanlı Kullarspor içinde bu maç son şans olarak görülüyor. Karşılaşma 13.00’te başlayacak.

KİREÇOCAKLARI, GEBZE DEPLASMANINDA KARAMÜRSELSPOR KENDİ SAHASINDA

C Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile şampiyonluk yarışına ortak olan, lider Sedaş TEK Spor ile arasındaki sadece 2 puan fark kalan Kireçocaklarıspor, günü Gebze deplasmanında Kirazpınarspor ile oynayacağı maçla geçirecekler. Rakibine göre 2 maçı eksik olan, 17 puanlı Kirazpınarspor da Metin Oktay Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçta rakibini yenmesi halinde, Play-Off yarışına ortak olacak. Geçen hafta liderliği Sedaş TEK Spor’a kaptıran Karamürselspor, sahasında son haftalardaki çıkışıyla kümede akşam yolunda umutlanan Şekerpınar GB’yi ağırlayacak. Maçın başlama saati 15.15 olarak açıklandı.