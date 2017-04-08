Lidere boyun eğdik: 1-0

Kocaelispor bugün, son 20 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldığı maçta konuk olduğu lider Sancaktepe’ye 1-0 yenildi.

Tek gol ikinci yarının başında geldi. Şampiyonluk umudu matematiksel olarak biten Yeşil-Siyahlı ekibimiz uzun haftalar sonra dördüncü sıraya geriledi ancak Play-Off’un altıyla arasındaki 7 puan fark değişmedi.

İLK YARIDA KONTROLLÜ OYUN

İlk atak Kocaelispor’dan geldi. Henüz 2.dakikada Kadir Öge’nin etkili şutu auta çıktı. 7’de İrfan‘ın vuruşunda yerden seken topu Can kornere çeldi. 10.dakikada Sinan’ın attığı golü hakem faul gerekçesiyle iptal etti. İlk yarım saate doğru ev sahibi soldan selim ile geldi. Ceza alanına girdiğinde Ali Keten ayak koydu, rakip penaltı bekledi hakem devam ettirdi. 35’de Sancaktepe gole çok yaklaştı. İlker, karşı karşıya pozisyonda topu Can’a nişanladı. Son anlarda Sefa’nın şutundan sonuç gelmedi, devre golsüz bitti.

47’DE YEDİK, 69’DA EKSİK KALDIK

İkinci yarıda ev sahibi golle başladı. 47’de soldan gelen ortayı iyi takip eden Hamza kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3 dakika sonra geliştirdiğimiz önemli atakta Sinan aşırdı, Burak Özbakır vuramadı. 64’te ev sahibi ikici golü buluyordu. Selim’in vuruşunda üst direkten yere gelen topa Can sahip oldu. 69’da Kemal 8 dakika arayla iki sarı kart gördü, Kocaelispor kalan süreyi bir kişi oynamak zorunda kaldı. Oyunu rakip kaleye yıkan temsilcimiz pozisyon üretemedi. Maç 1-0 bitti. Şampiyonluk şansı matematiksel olarak biten Yeşil-Siyahlı ekibimiz 4’ncü sıraya geriledi ancak Play-Off’un altıyla arasındaki 7 puanlık fark değişmedi.

-MAÇTAN DAKİKALAR-

Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

2' Kocaelispor'da Kadir Öge'nin vuruşunda top auta gitti.

7' Sancaktepe atağında İrfan sert vurdu. Top yerden sekti, kaleci Can kornere çeldi.

10' Kocaelispor'da Sinan'ın attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

27' Sancaktepe'de Selim soldan girdi. Ali Keten son anda topa ayak koydu, rakip penaltı bekledi ama oyun devam etti.

35' Sancaktepe'de İlker, kaleci Can ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

42' Kocalispor'da Sefa'nın vuruşunda top auta gitti.

45' Hakem maçı 1 dakika uzattı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

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Karşılaşma Sancaktepe'nin vuruşuyla başladı.

47' Sancaktepe'de Hamza soldan ortaladı, kafayı vurdu ve golü buldu.Sancaktepe:1 Kocaelispor:0

50' Kocaelispor'da Sinan aşırttı, Burak Özbakır topa vuramadı.

61' Kocaelispor'da Sefa ve Kemal sarı kart gördü.

63' Kocaelispor'da Burak Özbakır çıktı yerine Oğuzhan oyuna girdi.

64' Sancaktepe'de Selim vurdu top üst direkten yere çarptı.

69' Kocaelispor'da Kemal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

74' Kocaelispor'da Ali Keten sarı kart gördü.

76' Kocaelispor'da Burak Süleyman çıktı yerine Erol oyuna girdi.

78' Sancaktepe'de Hamza çıktı yerine Nuri oyuna grdi.

80' Sancaktepe'de İrfan çıktı yerine Ersin oyuna grdi.

81' Kocaelispor'da Sinan sarı kart gördü.

90' Hakem maçı 6 dakika uzattı.

KOCAELİSPOR'UN MAÇ KADROSU

1- Can Emre Yücel

50- Ali Keten

4- Murat Soner Başak

5- Kemal Can Aydemir

3- Kadir Öge

6- Mert Yavuz

8- Sefa Narin

61- Burak Özbakır

62- Şenol Yıldırım

10- Burak Süleyman

11- Sinan Pektemek

Yedeklerimiz;

53- Kılıç Arslan Kopuz

22- Erol Durbakan

20- Eray Doğan

19- Mehmet Avcı

17- Özgür Sürekçi

7- Oğuzhan Türkmen

9- İshak Kurt