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Liderler M.Ali Kağıtçı’da

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Liderler M.Ali Kağıtçı’da
2.Küme’de D Grubu’nun lideri Kadıköyspor ile C Grubu’nun lideri Bağdatspor, günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynayacakları maçlarla geçirecekler.

Kadıköyspor, 17.00’de başlayacak maçta Selanikspor ile karşılaşacak. Bu maçın hemen ardından ise Yılmazspor ile Bağdatspor takımları puan mücadelesi yapacak.

KADIKÖY VE BAĞDAT’A ZAYIF RAKİPLERİ

2.Küme’de şampiyonluk yarışı yapan iki takımdan Kadıköyspor, geçen hafta yarıda kalan maçta Beşyol Zabıtanspor’a 3-0 hükmen galip gelmişti. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon çok iyi performans göstermeyen, yarıştan erken kopan Selanikspor ile karşılaşacak. Bir başka şampiyon adayı Bağdatspor da Yılmazspor karşısında sahaya farklı galibiyet için çıkacak. Şampiyon adaylarının maçlarını zorlanmadan kazanmaları bekleniyor.

CEPHANELİK’TE İKİ MAÇ VAR

2.Küme C Grubu’na dahil iki maç Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Alt sıralarda bulunan Fatih Neşespor ile Yeniyalıspor arasındaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu karşılaşmadan hemen sonra İzmit Kalespor-Acısuspor maçı var. Bu grupta az da olsa Play-Off şansı bulunan Acısuspor açısından bu akşamki karşılaşma çok büyük önem taşıyor.

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