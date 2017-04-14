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Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

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Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı Kahraman, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul'da sandık başına gidecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Ankara'da, Başbakan Yıldırım ise İzmir'de oyunu verecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oyunu Ankara'da kullanacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da Ankara'da sandık başında olacak. Komutanlar Çankaya İlkokulu'nda oylarını kullanacak.

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