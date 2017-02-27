Liderliğe henüz hazır değilmişiz

Pazar günü İsmetpaşa’nın yolunu tutarken, zor olacağını ancak bir şekilde kazanacağımızı, Sancaktepe’nin Ankara Demir karşısındaki muhtemel kaybıyla lider olacağımızı umut ediyorduk. Maça gitmeden önce kuruluşundan bugüne Kocaelispor’un hiçbir iç saha maçını kaçırmama unvanına sahip belki de tek isim olan sevgili Hüseyin Kaya ve Recep Cebe ile birlikte KOÜ Tıp Fakültesi’ne çıkıp, Kocaelispor’un efsanesi Hayri Kara Ağabeyi ziyaret ettik. Hayri Ağabeyin bir süredir sağ ayağında bir sorun vardı. Bir hafta kadar hastanede kalacak, tedavi olacak. Güleç yüzüyle karşıladı bizi, hayat arkadaşı İnci Hanım yanı başındaydı. Kısa süreli sohbet ettik, geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Hayri Ağabey bizi maça uğurlarken, “Bana hastanede vereceğiniz en güzel hediye galibiyet ve liderlik” dedi.

SİZ DEYİN 12-13, BEN SÖYLEYELİM 15 BİN

Maçın başlamasına kısa süre süre kala basın tribünündeki yerimizi aldık. Tribünler beklendiği gibi yükünü almıştı. Maraton tribünü hınca hınç doluydu, merdiven boşlukları bile unutulmuştu. Numaralılarda tek kişilik yer bile yoktu. Yol tarafındaki kale arkasını uzun zamandır böylesi kalabalık görmemiştim. Siz deyin 12-13, ben söyleyelim 15 bin kişi vardı. Eeee liderlik umuduyla çıkılan maça, bu ilgi doğaldı. Sahaya çıkan 11’i sanıyorum tüm Kocaelisporlular öngörmüştü. Ümit Hoca, sakat Mesut’un yerine ön liberoya Mert’in yanına Sefa’yı çekti. İleri uçta son haftaların golcüsü Oğuzhan, arkasında Sinan. Sağ açıkta Hamza, solda Burak Süleyman. Diğer mevkidekileri yazmama gerek yok, hep aynı.

İLK YARIM SAAT TEK POZİSYON YOK

Taraftarın coşkusuyla hareketli bir başlangıç bekledik takımdan. Ancak öyle olmadı. Aslında bizim takım istekliydi de, Karacabey dersine çok iyi çalışmış ve ilk yarıdaki 4-3’lük maçtan edindiği acı tecrübeyle çok sıkı tedbirler almıştı. Birinci ve ikinci bölgede alan markajı yaptılar, bizim takıma boş alan bırakmadılar. Bizim takım kenarları kullanmayı akıl edemeyince ilk yarım saat bırakın pozisyon bulmayı, ceza sahasına girmekte bile zorlandı. Maçın ilk önemli pozisyonunu konuk takım 25.dakikada geliştirdi. Rakibin en etkili ismi Alim soldan çok süratli geldi, ortasında Allah’tan dokunacak kimse yoktu. Kocaelispor rakip kaleye 28.dakikada inebildi. O da duran toptan. Kadir Gezer’in kullandığı serbest atışta Sinan dokunamadı.

SİNAN ÜSTÜ ÜSTE KAÇIRDI, ONLAR ATTI

40 ile 43.dakikalar arasında Yeşil-Siyahlı ekibimiz kanatlardan oynamayı aklına getirince, üç önemli pozisyon buldu. Sinan elverişli pozisyonları gole çeviremedi. Devre golsüz bitiyor derken, son dakikada rakibin Süper Lig deneyimli usta ayağı Hurşut akıl ve beceri dolu bir ara pasıyla arkadaşlarına gollük bir pozisyon yarattı. Karşı karşıya kalan Alim’in vuruşunda Can Emer başarılıydı, dönen topta Ali meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Zaten çok zor rakip kaleye gidiyorduk, üstüne yenik duruma düşünce iyice endişeye kapıldık. Hakemin devreyi bitiren düdüğü çalarken, tribünde bizler bu maçı çevirmek hiç kolay olmayacak diye düşünüyorduk. Maraton tribünündeki taraftar, soyunma odasına gitmeden takımı çağırdı, moral verdi.

1-1’DEN SONRA BİRAZ HEREKETLENDİK

İkinci yarıda çok daha istekli, atak bir Kocaelispor bekliyorduk. Başlangıcı öyle oldu. Rakibin üzerine gittik, beraberlik golü için fazla beklemedik. 56. dakikada sağ tarafta rakibin ikramında topu alan Hamza güzel bir orta yaptı, Ozi olması gereken yerdeydi. Skor 1-1 olunca tribünlerle birlikte takım coşkusunu arttırdı. 53.dakikada Hamza’nın şutu az farkla dışarı çıktı, 61’de rakip kalecinin elinden kaçırdığı topta öne geçme fırsatını bulduk ama iki stoperimizle bunu kullanamadık. 67’de Sinan kafayla arkaya indirdi, Burak Süleyman ne yazık ki iyi bir vuruş yapamadı. 10-15 dakikalık baskıda pozisyon yarattık ama golü bulamadık.

HAMLELER İŞE YARAMADI

Kenar yönetim gidişatı değiştirebilmek için ilk hamleyi 72’de yaptı, Mert’i çıkartıp yerine Burak Özbakır’ı aldı. Orta sahadan birini çıkartıp, hücumda sayıyı artırmak kazanma adına girilmesi gereken riskti. Nitekim Burak Özbakır oyuna biraz hareket getirdi ancak pozisyona girmekte yine zorlanıyorduk. Yıldız, ikinci ve üçüncü hamlelerini yaptı. 5 dakikalık uzatmayı ekleyin bitime 10 dakika kala Şenol, 5 dakika kala da İshak’ı sahaya sürdü. Baskılı oynuyorduk, top bizdeydi ama ceza alanındaydı ciddi bir gol girişimi üretemedik. Rakip de bir puanı cebine koymuş, oyunu soğutmak için elinden geleni yaptı. Hakemin bitiş düdüğü çaldığında skor tabelasında ne yazık ki 1-1 yazıyordu.

FENER’İN AVRUPA LİGİ MAÇININ KOPYASI

Maçı izlemeyenlere nasıl bir oyun olduğunu anlatmak için vereceğim somut bir örnek var. Fenerbahçe’nin hafta içi Rus ekibiyle oynadığı Avrupa Lig maçını gözünüzün önünden geçirin. Rus ekibi birinci ve ikinci bölgeyi kalabalık tuttu, baş alan bırakmadı, kontrataklarla gol aradı. Karacabey aynısını yaptı. Ne yazık ki, Kocaelispor da Fenerbahçe gibi oynadı. Böyle olunca iki maçtan aynı sonuç çıktı. Başta yazdım Karacabey dersine iyi çalışmış diye. Kocaelispor’dan nasıl bir puan alırım oyun planını çok doğru tatbik ettiler. İlk maçta saldırmışlar, savunma güvenliğini elde bıraktıkları için 4 gollü bir yenilgi almışlardı. O maçın acı tecrübesinin ışığında oyunu birinci ve ikinci bölgede kabul edip, sürpriz çıkışlarla gol aradılar. Rakip bir puan için planını programını hazırlamış da, biz kazanmak için bir şey yapmadık.

HÜCUM HATTIMIZ GÜNÜNDE DEĞİLDİ

İlk yarının sonlarına doğru bir 5 dakika, ikinci yarıda 15-20 dakika biraz hareketliydik, onun dışında rakibi seyrettik. Mesut’un orta sahadaki eksikliği önemliydi ama bu puan kaybına mazeret değildi. Sinan sanıyorum ki, Kocaelispor’a geldiği günler bu yana en kötü maçını oynadı. Ancak kenar yönetimi nedense onu 90 dakika sahada tuttu. Hamza da eski maçlarındaki performansından uzaktı. Büyük umut bağladığımız Burak Süleyman etkisiz kaldı. Kazanmak, gol atmak zorunda olduğumuz bir maçta hücum hattındakilerin çoğu gününde olmayınca, beraberlik kaçınılmazdı. Tabi kenar yönetimin de kötü giden oyuna zamanında ve yerinde müdahalelerde bulunmamasının da bu sonuçta etkili vardı. Sonuçta Sancaktepe’nin beraberliğiyle avucumuzun içine kadar gelen liderlik şansını kullanamadık, üzüntüyle birlikte hayal kırıklığı yaşadık. Demek ki, liderliğe henüz hazır değilmişiz. Daha geride çok maç var. Önemli olan lig bittiğinde lider olmak. İnancımızı yitirmeden, desteğe devam etmeliyiz.

YILDIZ’IN İSTİFAYA ÇAĞIRILMASI

Maçın son anlarında Numaralı B’de küçük bir grup, “Yıldız istifa” diye bağırdı, kısa süre sonra maraton tribünündeki kalabalık da buna uydu. İsmetpaşa Stadı’nda ilk kez teknik direktöre yönelik böylesi bir büyük tepki oldu. Hodri Meydan Grubu, başka deyişle Maraton tribününün Ümit Metin Yıldız ile ilgili düşüncesinin olumsuz olduğunu biliyoruz. Grubun lideri Özgür Taşkıran daha önceki haftalarda bunu dillendirmişti. Hodri Meydan Grubu Yıldız ile bu işin olmayacağı düşüncesinde. Daha önce bunu sosyal medyada dillendiriyorlardı, kaçan liderlik şansına o kadar öfkelenmişler ki tribünlerde tepkilerini açık açık ortaya koydular. Sezon başlarken amatörden çıkmış, transfer yasağındaki takım için ligde kalmak başarıdır diyorduk. O gün birisi çıksa Kocaelispor 27.haftada liderlik maçına çıkacak ve kaçırınca teknik direktör istifaya davet edilecek deseydi, sanıyorum olacak iş mi deyip gülüp geçerdik. Önceki gün bunu yaşadık. Enteresan, düşündürücü bir durum olsa gerek.