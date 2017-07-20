Ligde kalma hedefine tepkiler ve gerçekler

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’un yeni sezonla ilgili belirlediği hedef tartışılmaya devam ediyor. Dün Ahmet isimle biri gazetemiz internet sitesinde bir yorum yapmış. Demiş ki: “Daha lig başlamadan hedefi kümede kalmak olarak belirlemek bir acziyettir. Kocaelispor gibi bir kulübün hele hele 3.Lig’de bunu dillendirmesi yazık çok yazık. Taraftarın, hocanın, futbolcunun, camianın motivasyonunu daha lig başlamadan düşürmekten başka ne işe yarar ki böyle bir hedefle lige başlamak. Hedef şampiyonluk diye lige başlasak para mı kaybedeceğiz? Daha çok kombine, daha çok lisanslı ürün, daha çok hava getirmez mi şehre? Yazık ki, ne yazık”

OLUMSUZ BİR ETKİ YARATMAZ

Baştan belirtelim Başkan Yavuz’un hedefi ligde kalmak olarak belirlemesi, camiaya bu mesajı vermesini doğru, gerçekçi olarak görüyorum. Bu bağlamda bunun olumsuz bir etki yaratacağına da kesinlikle inanmıyorum. Üç yıldır birlikte oynayan, üçünde de final yapan baskı altında kalmış, yıpranmış bir takımımız var. Üstelik de ikisi banko oynayan, altı futbolcusu ayrılmış. 27 kişilik kadroya baktığımızda 10’u altyapıdan gelmiş, genç isimler. Ki, Başkan Yavuz, bu sezon gençlere daha çok şans vereceklerini, yapılanacaklarını söylemiş. Tüm bunlara bakıp da hedefimiz şampiyonluk demek abes olurdu.

TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Hedefi düşük tutmak şehri, taraftarı olumsuz etkiler, motivasyonunu düşürür görüşünde değilim. Hatta tam tersini düşünüyorum. Beklentiyi yüksek tutar, lige kötü başlarsanız büyük hayal kırıklığı ile birlikte şehrin, taraftarın, futbolcunun gardı düşer. Ama hedefi düşük tutup, o hedefin biraz üzerine çıkarsanız bu şehri, taraftarı, futbolcuyu daha fazlasını yapmak için ateşler. Geçmişte büyük başarılar elde etmiş Kocaelispor gibi bir kulübün 3.Lig’de kalma hedefi koyması elbette insana başta garip gelebilir ama şu anki gerçeğimiz bu ve bununla yaşamak zorundayız. Hedef şampiyonluk diye başlasak daha çok kombine, daha çok lisanslı ürün satışı olur diyor kardeşim. Keşke o kadar basit olsa ama değil.

Sarımeşe Belediyespor

Dün gibi hatırlıyorum. Belde belediyelerinin kapanması gündeme ilk geldiğinde birileri ayağı kalktı, bu kararla birlikte spor kulüpleri de kapılarına bir bir kilit vuracak, gençler ortada kalacak yorumları yapıldı. Ben çıktım, endişeye gerek yok, belde belediyelerinin kalkması spor kulüplerini fazla etkilemez dedim. İddialı bir söylemdi. Aradan neredeyse 10 yıl geçti. Belde belediyelerinin kaldırılmasıyla direkt bağlantılı kapanan spor kulübü oldu mu, ben hatırlamıyorum. Varsa bile çok azdır. Öngörüm çıktı.

BÜNYAMİN SURGUR’A BÜYÜK ALKIŞ

Çarpıcı bir örnek Sarımeşe Belediyespor. Pek çok belde kulübü gibi onlar için de fazla sürmez kapanır gider deniyordu. Hiç öyle olmadı. Hatta belki belediye döneminden daha iyi oldu. Sarımeşe Belediyespor geçen sezon tam 9 kategoride faaliyet gösterdi. Her birinde 20 futbolcudan hesap edip yaklaşık 200 gence spor yapma imkanı sağlıyor kulüp. Mutlaka ilçe belediyesinin lojistik anlamda desteği var ama yük ağırlıklı olarak kulüp başkanı Bünyamin Sungur ile birkaç gönüllünün üzerinde. Büyük bir özveri, fedakarlık söz konusu. Helal olsun demek lazım.

GEÇMİŞTEN DERSİNİ ÇIKARMIŞ

Geçmişte yani belde beledileri olduğunda, kulübe ciddi bir kaynak sağlandığında Sarımeşe Belediyespor’un küçük yaş gruplarında belki de hiçbir faaliyeti yoktu. O zamanlar varsa yoksa A takımdı, aşağısı kimsenin aklına gelmiyordu. Tüm kaynak yarışmacı takıma aktarılıyor, günlük, geçici heveslerin peşinden gidiliyor, egolar tatmin ediliyordu. Pek çok belde kulübünde şekil, zihniyet böyleydi. Sarımeşe Belediyespor geçmişten dersini çıkarmış, doğru yolu görmüş. Bünyamin Sungur’a kocaman bir alkış. Hala yanlışta ısrar edenlere de Allah akıl fikir versin.

Yemek bahane, birliktelik şahane

Kentin sevilen, işini iyi yapan eşraflarından biridir Osman Kuyu. Yıllardır Kapanönü’nde Kocaeli Et Pazarı adını verdiği dükkanında müşterisine en iyi hizmeti verir. Kendisiyle Kocaelispor’da yöneticilik yaptığı dönemden tanışırız. Öyle birbirimize gazeteci, yönetici güzüyle hiç bakmadık, ağabey kardeş gibiydik. Bu yüzden olsa gerek, dostluğumuz yönetimden ayrıldıktan sonra da sürüyor. Genelde telefonla görüşürüz, arada uğrar hal hatır sorarım. Geçen hafta içinde aradı, “Eski dostları özledim. Toparla ekibi hafta içi bekliyorum” dedi. Pazartesi 10 kişilik bir ekiple davete gittik, Köfteci Behçet’te buluştuk. Spor basınındaki arkadaşlar dışında sevgili Rafet Kırgız da vardı. Nefis köfteleri afiyette götürdük, enfes kadayıfla final yaptık. Çayları yudumlarken eski günlere gittik. Osman Ağabey, “Sizlerle olmak çok güzel, arada yapalım bunu” dedi. Bizim duygularımız da farklı değildi, Osman Ağabeyle birliktelik şahaneydi.

Can Ağabeyi rahmet ve özlemle anıyoruz

Can Ulusoy çok özel, güzel bir insandı. Adı gibi candı, adam gibi adamdı. Onu tanıyıp da sevmeyen yoktu. Kocaelispor’da uzun yıllar futbol şube sorumluluğu yaptı. En parlak dönemlerde vardı. Kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Başarılı yöneticilik kariyerinin yanı sıra çok iyi bir insandı. Ne yazık ki sağlığına dikkat etmedi. Elinden sigara hiç düşmezdi. Genç denilebilecek yaşta amansız hastalığa yakalandı. İllet iliklerine kadar işlemişti, tedaviler sonuç vermedi. Çok sıcak bir temmuz günü hayata gözlerini yumdu. 20 Temmuz Can Ulusoy’un ölüm yıldönümü. 6 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Rahmet ve özlemle anıyoruz.