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  3. Ligde yarın da maçlar var
Ligde yarın da maçlar var

Ligde yarın da maçlar var

U-16 Ligi’nde heyecan yarın akşam oynanacak maçlarla devam edecek.

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B Grubu’nda puan kaybı olmayan, 4’de 4 yapan İzmit GB ile Körfez GB arasında maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak. A Grubu’nun zirvesinde bulunan 41 FK ise Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Kullarspor’u konuk edecek.

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