Ligde yarın da maçlar var

B Grubu’nda puan kaybı olmayan, 4’de 4 yapan İzmit GB ile Körfez GB arasında maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak. A Grubu’nun zirvesinde bulunan 41 FK ise Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Kullarspor’u konuk edecek.