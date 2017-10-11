Ligde yarın da maçlar var
U-16 Ligi’nde heyecan yarın akşam oynanacak maçlarla devam edecek.
A+A-
B Grubu’nda puan kaybı olmayan, 4’de 4 yapan İzmit GB ile Körfez GB arasında maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak. A Grubu’nun zirvesinde bulunan 41 FK ise Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Kullarspor’u konuk edecek.
Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.