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Limandaki işlerinden çıkarılan işçilerden tepki

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Limandaki işlerinden çıkarılan işçilerden tepki
Körfez'de bulunan özel bir limanda çalışan 22 işçi işten çıkarıldı. Liman- İş Sendikası Genel Sekreteri Bülent Aykurt sendikalı olan işçilere karşı tavır takınıldığını, 'küçülme' gibi bahanelerle 22 işçinin işten çıkarıldığını belirtti.

Körfez'de bulunan Evyapport 22 işçiyi işten çıkardı. Liman İş Sendikası limanın önünde açıklama yaparak, işçilerin çıkarılmasına tepki gösterdi. 22 kişinin çıkarılması nedeniyle düzenlenen eyleme CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da destek verdi. İşçiler, 'İş ekmek özgürlük', 'Birleşe birleşe kazanacağız' ve 'Sendikal hakkımız engellenemez' sloganları attı. Islıklarla protestoda bulunulurken, halay çekildi. 

Liman- ­İş Sendikası Genel Sekreteri Bülent Aykurt, Evyapport'un sendikaya üye olan işçilere karşı tavır takındığını, iş daralması ve küçülme gibi bahanelerle 22 işçinin işten çıkarıldığını belirterek, "İşten atılan arkadaşlarımızın kimisi yeni evli, kimisi düğün borcu ödüyor, kimisinin yeni doğmuş çocuğu var. Arkadaşlarımızın işten çıkarılması hangi gerekçeye, hangi vicdana sığar, nasıl açıklanabilir? Sendikalaşan işçilere karşı takındığınız hırs gözünüzü kör ediyor. Limanda baskı ve huzursuzluk ortamı yaratmaya son verin. Kapıldığınız hırslardan vazgeçin, işten atılan arkadaşlarımızı bir an önce işe geri alın" dedi.

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