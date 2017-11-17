Limonata ve meyve suyuna ÖTV geldi

Torba tasarıda Ak Parti önergesiyle yapılan ve meyve suyu (nektar), limonata, mineral ve gazlı su, sade gazoz da özel tüketim vergisi (ÖTV) kapsamına alınmasını öngören değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Tasarının görüşmeleri sırasında Perşembe akşam saatlerinde verilen önergeyle tasarının 76. maddesindeki meyve sularına ilişkin vergi düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Buna göre tasarının ilk halinde yüzde 20 olarak öngörülen vergi oranı düşürülürken kapsam genişletildi.

Değiştirilen maddeye göre, yeni düzenlemede yüzde 10 ÖTV kapsamına alınan içecekler şöyle sıralanıyor: "Meyveli gazoz, sade gazoz, alkolsüz bira, enerji içecekleri, nektarlar, limonatalar, meyve suları (üzüm şırası dahil), sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), mineral sular ve gazlı sular, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilen içecekler."

Düzenleme 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak.