Lisansı iptal edilen öğretmene tahliye kararı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İzmit'te kapatılan bir kolejde çalışan ve öğretmenlik lisansı iptal edilen kişinin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan, İzmit'te kapatılan bir kolejde çalışan ve öğretmenlik lisansı iptal edilen Ömer Türk ile avukatı Yeliz Hanoğlu katıldı.

Duruşmada söz verilen Türk, 15 yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yaptığını belirterek, buradan çocuklarını özel okulda okutabilmek için istifa ettiğini söyledi. Türk, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Avukatı Hanoğlu da müvekkilinin iddianamedeki isimlerle ByLock'tan değil normal hattı üzerinden görüştüğünü dile getirerek, "ByLock kullansa bu program üzerinden görüşürdü. Müvekkilimin kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı için tahliyesini veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.