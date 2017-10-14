Lisanslı ürünlere ilgi gösterelim 

Kocaelispor’un lisanslı ürünlerine ne yazık ki, 3 yıllık süreçte pek ilgi olmadı. Sosyal medyada herkes yeni çıkan ürünler için çok şahane yorumları yaptı ama sıra almaya gelince ilgi göstermedi. Oysa lisanslı ürün satışı kulüplerin en önemli gelir kalemlerinden biri olmalı. Bakın üç büyüklerin cirolarına, müthiş rakamlar göreceksiniz. Elbette kıyası üç büyüklerle yapmak doğru değil ama biz de Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriyiz ve taraftar potansiyelimiz çok çok iyi. Taraftar ilgili, duyarlı değil, bu bir gerçek. Mutlaka pazarlama konusunda da sıkıntılar, eksikler oluyordur.

KARTEPE SPORTİF İLE ANLAŞMA

Bu şekilde gitmeyeceğini gören yönetim, önceki gün bence yerinde bir kararla lisanslı ürün dağıtım ve satış haklarını 10 aylık süre için bir firmaya verdi. Bir firma dediğim, aslında bildik. Sevgili Gürkan Kaygusuz kardeşimin sahibi olduğu Kartepe Sportif aldı lisanlı ürün dağıtım ve satış hakkını. Gürkan bu işlere emek veren bir kardeşimiz, Kocaelispor’a olan tutkusu da tartışılmayacak derecededir. Anlaşmaya göre firma her ay kulübe 15 bin TL gibi bir rakam bağışlayacak. Ayrıca aylık ciro 50 binin üzerine çıkarsa yüzde 20 pay aktarılacak. Haklar kulübün elindeyken, başta belirttiğim gibi doğru dürüst satış yapılmıyor, doğal olarak ürün satışından kulübü para gelmiyordu. Firmadan her ay 15 bin TL gelecek. Yani iyi bir akar sağlanacak.

FİRMAYA DESTEK VERMELİYİZ

Tabi, burada önemli bir noktanın altını çizelim. Nasılsa 15 bin garanti deyip firmayı kaderiyle baş başa bırakırsak, yanlış yaparız. Firma kar sağlayacak ki, bu ödemeleri rahat bir şekilde yapabilsin, işi döndürsün. Bunun yolu da satışlar için firmaya mümkün olduğunda destek sağlamaktır. Ayrıca ayda 15 bin yeterli değil, daha fazla olmalı diyenler de olabilir. Bunun yolu da açık. 50 bin TL cironun üzerindeki satışlarda yüzde 20 pay kulübe aktarılacak. Diliyorum ki, bu 10 aylık süreçte her iki tarafın da memnun olacağı satış rakamlarına ulaşılsın. Lisanslı ürün haklarının dağıtım ve satışının bir anlamda özelleştirilme kararı, anlaşması taraftar için hayırlı olsun. Satışlarla ilgili çalıştığım iki kurum Özgür Kocaeli ve Kocaeli TV ile şahsımın her türlü desteğe hazır olduğumuzu da belirteyim.

ASKF’ye tebrik ve teşekkür mesajları yağıyor

ASKF’nin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu toplantısının dördüncüsü 8-11 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Antalya Belek’te 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilen organizasyona 580 kişinin katıldığı bildirildi. Ki, bu sayı rekordu. Özellikle ikinci gün yapılan çalıştayın çok verimli geçtiği söyleniyor. Başkan Murat Aydın ve ekibi, organizasyonda en küçük bir aksaklık çıkmaması için olağanüstü çaba göstermiş. Hani neredeyse 3 günü uykusuz geçirmişler.

KULÜPLER BU KEZ DUYARLI

Bakıyorum sosyal medyada, birçok kulüp organizasyonun başarısından söz edip, ASKF’ye teşekkür paylaşımları yapıyor. Kulüplerimiz aldıkları hizmetin karşısında teşekkür etmeyi pek akıllarına getirmezler. Bu konuda duyarsızlık vardır. Bir iki kulüpten teşekkür mesajları gelir, o kadar. Dikkat ettim, bu kez sayı öncekilere göre kat kat fazlaydı. Doğrusu budur. Bu teşekkür mesajları organizasyonu yapanlar için çok iyi bir teşviktir. Hizmetlerin, projelerin devamı isteniyorsa, bekleniyorsa, en azından emek verenlere teşekkür edilmesi gerekir.

TANIŞTILAR, KAYNAŞTILAR

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, onca yoğunluğu içinde her yıl mutlaka kendine fırsat yaratıyor ve amatörlerin bu organizasyonuna katılıyor. Karaosmanoğlu amatörlere ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Bu yıl birçok ilçe belediye başkanı oradaydı. Çıktılar kürsüye projelerinden bahsettiler, ilçe sınırları içindeki kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelip sorun ve beklentileri konuştular. Genel çalıştay dışında, ilçeler basında lokal toplantıların da çok yararlı geçtiği düşüncesindeyim. Spora destek veren muhtarlar, taban birlikleri başkanları tam kadro oradaydı. Tanıştılar, kaynaştılar, dertleştiler.

HER YIL ÇITA YÜKSELİYOR

Amatör sporun kentimizdeki duayen isimlerinden biri olan sevgili Adem Ellibeş, her yıl bu organizasyona katılmaya özen gösteriyor ve dönüşlerde benim aracılığımla ilgililere teşekkür ediyor. Sevgili Adem Ağabey geleneği bozmadı, önceki gün teşekkür mesajı için aradı. Her yıl çıtanın biraz daha yukarı çıkarıldığını, bu yılki organizasyonun çok daha güzel ve yararlı geçtiğinden bahsetti. ASKF başkanı Murat Aydın ve ekibini kutlayan Ellibeş, ilimizdeki amatör kulüplerin çok şanslı olduğunu da söyledi. Adem Ellibeş, organizasyona büyük destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile sponsorlara da teşekkür etti.

Duyarlı taraftar

Hodri Meydan Taraftar Derneği, sadece tribünlerdeki görevini kusursuz yerine getirmekle yetinmiyor, sosyal sorumluluk projelerine de ciddi destek sağlıyor. Hodri Meydan en son hayırlı, anlamlı bir kampanyaya katkı verdi.

İKİ KUYU AÇTIRDILAR

Enver Güler’in sosyal medyadaki, “Kocaelispor’un fedakar taraftarına. Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan çaresiz Arakanlı Müslüman kardeşlerimize açtırmak istediğimiz su kuyusu için sizden yardım kampanyamıza katılım göstermenizi rica ediyorum. Bu kuyunun ismi HODRİ MEYDAN ismiyle anılacak, hayrımızı CENABI ALLAH kabul etsin göreyim sizi” çağrısı üzerine harekete geçen taraftarlar kısa zamanda 4 bin TL dolayında bağış yaparak iki su kuyusu açtırdılar.

ENVER GÜLER’DEN TEŞEKKÜR

Dün sevgili Enver Güler aradı, kampanyaya katılanlara teşekkür etti. Enver, “Bir kuyu açtırmanın bedeli 410 dolar. Başlangıçta en azından Hodri Meydan ismiyle bir kuyu açtıralım düşüncesindeydik. Ancak ilgi fazla oldu. Bir baktık ki, toplanan rakam iki kuyu açmaya gelmiş. Çok mutlu olduk, gururlandım. Kocaelispor taraftarı bir kez daha duyarlılığını gösterdi, helal olsun” dedi. Ben de buradan hem kampanyayı açan, hem de katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum.

Mert Güvenaltın’ı ekibe kattık

Yaz dönemi, zaten azalan spor sayfalarını hazırlamak fazla zor değildi. Senelik izin yapamasak da, mutfakta ben ve Uğur, sahada Kenan ve Hulusi Ağabey idare ettik. Liglerin başlamasıyla birlikte zorlanmaya başladık ve artık bir eleman almak şart olmuştu. Patronla konuştuk, onayı aldık. Kardeş kuruluşumuz Büyük Kocaeli’nin spor sayfalarını hazırlayan, bize de yardımcı olan sevgili Emre Kurtbay, yakından tanıdığı ve daha önce birlikte çalıştığı Mert Güvenaltın’ı önerdi. Geçen hafta çağırdık, konuştuk. Tam bize gerekli bir isim olduğuna kanaat getirdik.

Sevgili Mert, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile bağı olduğunu, hafta sonları yardım ettiğini söyledi. Hemen sevgili Sefer Cüce’yi arayıp Mert ile ilgili düşüncemizi aktardım, iznini aldım. Antalya’daki Başkanlar Kurulu toplantısını son kez Çağdaş Kocaeli adına izleyen Mert, önceki gün spor servisimizdeki görevini başladı. 24 yaşındaki Mert doğma büyüme Karamürselli ve fanatik bir Kocaelispor taraftarı. 2013’ten bu yana spor basının içinde. Önce Manşet Gazetesi’nde görev yapmış, ardından Çağdaş’a geçmiş. Hakkındaki referanslar da çok iyi. Genç jenerasyon temsilcisi olarak spor servisimize enerji getireceğine, yükü omuzlamamıza önemli katkı vereceğine inanıyor, aramıza hoş geldin diyorum.