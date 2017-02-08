Lise B Genç basketbolda yarı final günü

Lise birince ikinci sınıfları kapsayan B Gençler Basketbol İl Birinciliğinde dün çeyrek final heyecanı yaşandı.

Atatürk Spor Salonu’nda ilk üç maç erkeklere aitti. İlk maçta Başiskele Anadolu, KOTO Teknik Koleji karşılaştı. Son anlara kadar büyük çekişme içerisinde geçen maçı bir sayı farkla KOTO Teknik Lisesi kazandı. İhsaniye Anadolu ile Kocaeli Anadolu’yu karşı karşıya getiren maçta farklı skor ortaya çıktı. Yetenekli oyunculardan kurulu Kocaeli Anadolu rakibine 50-29 üstünlük sağladı. Kocaeli Fen çok üstün oynadığı maçta İzmit Lisesi’ni 53-14 mağlup etti.

Rakiplerini yenen üç takımla birlikte turu maç yapmadan geçen Cahit Elginkan yarı finalist oldu. Günün son maçı kızlara aitti. 24 Kasım Anadolu, Cahit Elginkan karşısında adeta gövde gösterisi yaptı, salondan 50-2 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Lisesi B Gençler basketbolda yarın yarı final heyecanı Başiskele Spor Salonu’nda yaşanacak. Erkeklerde önce Kocaeli Anadolu-KOTO Teknik, ardından Kocaeli Fen-Cahit Elginkan karşılaşacak. Kızlarda ise Cahit Elginkan ile Kocaeli Anadolu karşı karşıya gelecek. Kız ve erkeklerde üçüncülük ve final maçları Pazartesi günü oynanacak, heyecan dinecek.