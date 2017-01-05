Lise genç kızlar hentbolda Şampiyon Hayrettin Gürsoy

Lise Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliğinde dün final maçı vardı.

Yarı finalde geçen yılın birincisi Namık Kemal Anadolu Lisesi’ni yenip finale yükselen Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Darıca TOKİ MTA karşısında da rahat bir galibiyet aldı, rakibini 21-8 yendi, şampiyonluğa ulaştı.

FİNALDE DARICA TOKİ’Yİ YENDİ

Lise genç kızlar hentbolda finalde Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Darıca TOKİ MTA takımları karşılaştı. Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final maçına çok iyi başlayan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, ilk yarıyı da 12-4 önde bitirdi. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nde maçın yıldızlarında Ayşenur attığı 9 golle galibiyette çok önemli rol oynadı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Hayretin Gürsoy, salondan 21-8 galip ayrıldı. Final maçından sonra dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU NAMIK KEMAL 4ÜNCÜ OLDU

Genç kızlar hentbolda final maçında önce üçüncülük karşılaşmasında geçen yılın Şampiyonu Namık Kemal Anadolu Lisesi ile Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısını 5-2 önde tamamlayan Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi, karşılaşmayı da 10-6 kazandı, bu yılın üçüncü oldu. Geçen yılın şampiyonu ise 4’üncü bitirdi, çok büyük hayal kırıklığı yaşadı.