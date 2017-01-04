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Lise Genç Kızlar Voleybol B Kategorisi’nde işlem tamam:Şampiyon Yenikent Anadolu Lisesi

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Lise Genç Kızlar Voleybol B Kategorisi’nde işlem tamam:Şampiyon Yenikent Anadolu Lisesi
Genç Kızlar Voleybol B Grubu İl Birinciliğinde dün final maçı vardı.

Yenikent Anadolu Lisesi ile Muammer Dereli Fen Lisesi arasında Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan final maçında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Yenikenet, şampiyonluğa ulaştı.

MUAMMER DERELİ’Yİ RAHAT YENDİ

Liseler genç kızlar voleybolda B Kategorisi’nde finalde Yenikent Anadolu Lisesi ile Muammer dereli Fen lisesi takımları karşılaştı. Yarın finalde 3 saat süren müsabakada İhsaniye Anadolu Lisesi’ni 3-2 yenerek finale yükselen Yenikent Anadolu Lisesi, Muammer Dereli Lisesi karşısında ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-17 aldı, 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Muammer Dereli rakibini biraz zorlasa da, bu seti de 25-21 kazanan Yenikent, şampiyonluk sevincini yaşadı.

İHSANİYE ANADOLU ÜÇÜNCÜ

Genç kızlar voleybolda şampiyonluğunda en güçlü adayları arasında gösterilen İhsaniye Anadolu Lisesi, yarı finalde Yenikent Anadolu Lisesi’ne 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı. Önceki gün üçüncülük maçında Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile karşılaşan İhsaniye, rakibi karşısında rahat bir oyundan sonra 3-0 galip geldi, üçüncülükle yetindi. Final ve üçüncülük maçlarını ardından ödül törenine geçildi, dereceye giren takımlara kupaları verildi.

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