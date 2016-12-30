Lise kızlarda voleybolda grup maçları sona erdiLise kızlarda voleybolda grup maçları sona erdi

Liseler arası Genç Kızlar A Grubu Voleybol İl Birinciliğinde grup maçları sona erdi. Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından çeyrek finale kalan 16 takım belli oldu.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Liseler Genç Kızlar A Kategorisine dahil voleybolda heyecan grup maçları ile devam etti. Merkezde 24 takımın katıldığı grup maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale isimlerini yazdırdı. Gruplarda son maçlarda Atılım Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan M.T.A.L’yi 2 – 0 mağlup etti. Günün ikinci maçında Başiskele Anadolu Lisesi, İzmit Namık Kemal Lisesi’ni 2 – 0 yendi, çeyrek finale kaldı. Oruç Reis Anadolu Lisesi de, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ni 2-1 ile geçti.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 4 OCAK’TA

Genç kızlar voleybolda dün Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan günün son maçında ise Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi ile İzmit Adım Anadolu Lisesi karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Adım Anadolu Lisesi çeyrek final biletini alan son okul oldu. Genç kızlar voleybolda A Grubunda çeyrek final maçları 4 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek final maçları alınmış 3 set üzerinden oynanacak.

