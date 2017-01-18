Liseler futbolda final günü 

Liseli erkekler futbol il birinciliğinde önceki gün yarı final heyecanı yaşandı.

Mehmet Ali Kağıtçı sahasındaki ilk yarı final maçında Oruç Reis Anadolu Lisesi ile İzmit Mesleki Teknik AL karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın normal süresi 1-1 bitince penaltılara geçildi. Oruç Reis penaltılar sonunda rakibine 6-3 üstünlük sağlayıp finale adını yazdırdı.

ORUÇ REİS Mİ, HAYRETTİN GÜRSOY MU?

Yarı finalin diğer maçında Maşukiye Anadolu Lisesi ile Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi kozlarını paylaştı. Büyük çekişme içerisinde geçen maçın normal süresinde gol olmadı. Penaltılar sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Hayrettin Gürsoy finalist oldu. Liseli erkekler futbolda yarın Maşukiye Anadolu Lisesi ile İzmit MTAL saat 11.30’da üçüncülük, Hayrettin Gürsoy ile Oruç Reis ise saat 13.00’de final maçına çıkacak. Maçlar Mehmet Ali Kağıtçı sahasında oynanacak.

