  • BIST 82.574
  • Altın 147,612
  • Dolar 3,7797
  • Euro 4,0349
  • Kocaeli 7 °C

Liseler futbolda final günü 

»
Liseler futbolda final günü 
Liseli erkekler futbol il birinciliğinde önceki gün yarı final heyecanı yaşandı.

Mehmet Ali Kağıtçı sahasındaki ilk yarı final maçında Oruç Reis Anadolu Lisesi ile İzmit Mesleki Teknik AL karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın normal süresi 1-1 bitince penaltılara geçildi. Oruç Reis penaltılar sonunda rakibine 6-3 üstünlük sağlayıp finale adını yazdırdı. 

ORUÇ REİS Mİ, HAYRETTİN GÜRSOY MU? 
Yarı finalin diğer maçında Maşukiye Anadolu Lisesi ile Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi kozlarını paylaştı. Büyük çekişme içerisinde geçen maçın normal süresinde gol olmadı. Penaltılar sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Hayrettin Gürsoy finalist oldu. Liseli erkekler futbolda yarın Maşukiye Anadolu Lisesi ile İzmit MTAL saat 11.30’da üçüncülük, Hayrettin Gürsoy ile Oruç Reis ise saat 13.00’de final maçına çıkacak. Maçlar Mehmet Ali Kağıtçı sahasında oynanacak. 
 

Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liseli A Gençler Voleybolda heyecan diniyor18 Ocak 2017 Çarşamba 16:47
  • U-19’larda heyecan artıyor18 Ocak 2017 Çarşamba 16:39
  • Gölcüklü Belediyeli yüzücüler, Türkiye Şampiyonası’nda18 Ocak 2017 Çarşamba 16:26
  • U-15 Play-Off’ta Demirspor İle Körfez GB karşılaşıyor18 Ocak 2017 Çarşamba 16:23
  • Çayırovaspor’da Tayfun’un Ank.Demirspor işi olmadı18 Ocak 2017 Çarşamba 16:21
  • Nusretiye, Demirspor’dan ayrılan Serkan Uzun’u aldı18 Ocak 2017 Çarşamba 16:16
  • Kullarspor ile Kirazpınar  hükmen mağlup ilan edildi18 Ocak 2017 Çarşamba 16:13
  • Disiplin Kuruluna sevk edildik18 Ocak 2017 Çarşamba 16:08
  • Kullarspor ile Kirazpınar hükmen mağlup ilan edildi18 Ocak 2017 Çarşamba 13:55
  • Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun Türkiye Şampiyonu oldu18 Ocak 2017 Çarşamba 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti