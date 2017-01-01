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Liseler futbolda tek maç oynandı

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Liseler futbolda tek maç oynandı
Liseler arası Futbol İl Birinciliğinde çeyrek final maçları oynanıyor.

Dünde M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki 4 maçtan sadece biri oynanabildi. Oynanan tek maçta İzmit EML, Derince İmam Hatip Lisesi’ni 4-0 yendi, yarı finali çıkan ilk takım oldu.

3 MAÇ KÖTÜ HAVA KOŞULLARI YÜZÜNDEN ERTELENDİ

Liseler futbolda dün çeyrek final heyecanı yaşanacaktı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda öğlen başlayan kar yağışı yüzünden maçlar oynanamadı. Çeyrek finalde Oruç Reis Lisesi-Aslan Çimento Lisesi, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi-Dilovası Anadolu Lisesi ve Darıca Deniz Yıldızları Lisesi -Yıldız Entegre Lisesi arasındaki maçlar kötü hava koşulları yüzünden ertelendi. Bu maçların ne zaman oynanacağı konusunda kararı Lig Heyeti verecek.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU FARK ATTI

Lise Genç Erkekler Futbol çeyrek Finalde, dün oynanan tek maçta geçen yılın şampiyonu İzmit EML ile Derince İmam Hatip Anadolu Lisesi karşılaştı. Daha önce oynadığı iki maçı da 4-0 gibi farklı skorla kazanıp, çeyrek finale çıkan İzmit EML, Derince İmam Hatip karşısında da Ümit Ören (3) ve Yasin Yeşilkent’in attığı gollerle 4-0 gibi farklı skorla galip geldi, yarı finali ismini yazdıran ilk takım oldu. İzmit EML, bu yılda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

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