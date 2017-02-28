Liseler futsalda heyecan dindi

Geçtiğimiz cuma günü Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda son maçlar oynandı. İlk olarak erkekler üçüncülük maçında Muallim Naci ile Darıca Aslan Çimento karşılaştı. Aslan Çimento ilk yarısını 1-0 önde geçtiği maçı 2-1 aldı. Gebze Anibal ile Gazi Anadolu arasındaki final maçında Gebze temsilcisi çok üstündü.
3-0 kazanan Anibal şampiyon oldu. Kızlar üçüncülük maçında Hayrettin Gürsoy, Yahyakaptan engelini 1-0’lik sonuçla aştı. Finalde Barbaros Hayrettin ile Gebze Cumhuriyet kozlarını paylaştı. Barbaros Hayrettin 5-0 kazanarak mutlu sona ulaştı. Bu yıl kızlarda ilk 4, erkeklerde ise 2 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek
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