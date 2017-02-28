Liseler futsalda heyecan dindi

Liseler arası gençler futsal il birinciliği heyecanı geride kaldı.

Geçtiğimiz cuma günü Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda son maçlar oynandı. İlk olarak erkekler üçüncülük maçında Muallim Naci ile Darıca Aslan Çimento karşılaştı. Aslan Çimento ilk yarısını 1-0 önde geçtiği maçı 2-1 aldı. Gebze Anibal ile Gazi Anadolu arasındaki final maçında Gebze temsilcisi çok üstündü.

3-0 kazanan Anibal şampiyon oldu. Kızlar üçüncülük maçında Hayrettin Gürsoy, Yahyakaptan engelini 1-0’lik sonuçla aştı. Finalde Barbaros Hayrettin ile Gebze Cumhuriyet kozlarını paylaştı. Barbaros Hayrettin 5-0 kazanarak mutlu sona ulaştı. Bu yıl kızlarda ilk 4, erkeklerde ise 2 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek