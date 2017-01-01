Liseler Genç kızlar B Kategorisi voleybolda finalin adı belli oldu: Yenikent-Muammer Dereli

Genç Kızlar Voleybol B Grubu İl Birinciliğinde yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağalan Yenikent Anadolu Lisesi ile Muammer Dereli Fen Lisesi finale yükseldi. Final maçı 3 Ocak Salı günü oynanacak.

YENİKENT, İHSANİYE MAÇI 3 SAAT SÜRDÜ

Lise genç kızlar voleybol B Kategorisinde yarı finalin ilk maçında Yenikent Anadolu Lisesi ile İhsaniye Anadolu Lisesi karşılaştı. Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki karşılaşmada gülen taraf 3-2’lik skorla Yenikentspor oldu. Yaklaşık 3 sata süren maçta ilk set çok büyük çekişmeye sahne oldu, İhsaniye Anadolu Lisesi bu seti 27-25 kazandı. Daha sonraki ikinci ve üçüncü setleri alıp, 2-1 öne geçen Yenikent Anadolu Lisesi, 4’üncü sette rakibine 25-16 mağlup oldu, skora 2-2’lik eşitlik geldi. Tae-Break setinde rakibini 15-13 yenen Yenikent, finale adını yazdırdı.

FİNAL MAÇI 3 OCAK SALI GÜNÜ

HASAN GEMİCİ SPOR SALONU’NDA

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Muammer Dereli Fen Lisesi ile Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımları karşılaştı. Muammer Dereli Fen Lisesi, rakibi karşısında kolay bir galibiyet aldı. Setleri 25-16, 25-14 ve 25-17 kazanan Muammer Dereli, finalde Yenikent Anadolu Lisesi’nin rakibi oldu. Liseler voleybol final maçı 3 Ocak Salı günü Hasan Gemici Spor Salonu’nun da oynanacak. Final ve üçüncülük maçından sonra ise dereceye giren takımlara kupaları verilecek.