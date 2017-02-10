Liseler güreşte il birinciliği yapıldı

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte okul spor müsabakaları kaldığı yerden devam ediyor.

Hafta içerisinde de liseler A ve B Genç güreş müsabakaları il seçmeleri Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapıldı, müsabakalara çok büyük ilgi vardı.

İKİ KATGORİDE GERÇEKLEŞTİ

Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılan liseler il birinciliği güreş müsabakaları 15-16 ve 17-18 yaş kategorilerinde gerçekleşti. Grekoromen ve serbest stilde yapılan müsabakalara 19 okuldan toplam 100’e yakın sporcu mücadele etti. Grekoromen ve serbest stilde yapılan müsabakalarda kilolarında birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

ÜRÜK VEDA ETTİ

Yaklaşık 30 yıldır Güreş İl Temsilciliği’nin yapan Ziya Ürük de, son kez bu maçlarda görev yaptı. İl temsilciliği görevine getirilmesi beklenen Yusuf Yüksel de güreşleri takip etti. 7 hakemin görev yaptığı müsabakalarda kulüplerde lisanslı olan güreşçilerin, çok daha başarılı oldukları gözlendi. Kulüp yöneticileri de müsabakaları izleyip, yetenekli gençleri gözlem altına aldılar.

15-16 B GENÇ SERBEST SONUÇLARI

46 KİLO

Muhammet Özcan-Namık Kemal Lisesi

50 KİLO

Ramazan Koruk-Gebze MTL

54 KİLO

1.Cenker Ender-Yarımca EML

2.Burak Yaman-Hayrettin Gürsoy

3.Mehmet Özçelebi-Gölcük Anadolu

3.Yunus Emre Kocabıyık-İzmit İHL

58 KİLO

1.Hüseyin Metehan Toprak-Gebze TEML

2.Musa Armağan-Körfez İML

3.Emin Kenar-Yenikent AL

3.Alp Talha Turan-Darıca Ülkü Yakın AL

63 KİLO

1.Üzeyir Kaya-Darıca İHL

2.Kadir Aydede-Kartepe EML

3.Mahmut Güç-Yenikent Lisesi

3.Melih Erdoğan-Karamürsel 100.Lisesi

69 KİLO

1.İsmail Çınar-Kartepe EML

2.Muhammet Şerif Yavaşer-Darıca Ülkü Yakın AL

3.Abdülkadir Çolak-Derince İHL

3.Salim Çırak-Kartal AL.

76 KİLO

1.Furkan Ülük-Derince Ticaret Lisesi

2.Kerim Dağ-Gölcük İHL

3.Muhammet Şen-Gölcük İHL

3.Ahmet Tetik-Atatürk EML

85 KİLO

1.Kerem Kahya-Karamürsel 100.Yıl

2.Emin Akbay-İzmit EML

3.Hamdi Arda-İzmit İHL

3.Soner Altıntaş-Körfez AL

100 KİLO

1.Hüseyin Topçu-İzmit İHL

2.İbrahim Çelik-Karamürsel Ticaret

3.Enes Özbek-Gölcük AL

3.Özen Sel-Yenikent AL

17-18 YAŞ A GENÇ GREKOROMEN SONUÇLARI

42 KİLO

1.Batuhan Ünsal-NFS Lisesi

2.Furkan Toker-Necip Fazıl İHL

46 KİLO

1.Göksu Erdoğan-Gebze AL

2.Doğanay Kaya-NFS Lisesi

50 KİLO

1.Okan Yıldız-İzmit İHL

54 KİLO

1.Muhammet Karaosmanoğlu-NFS Lisesi

58 KİLO

1.Osman Kaya-NFS Lisesi

63 KİLO

1.Cihat Garip-Gebze Anibal Lisesi

2.Semih Ejder-İzmit İHL

69 KİLO

1.Muhammet Küçük-NFS Lisesi

2.Ensar Sak-NFS Lisesi

76 KİLO

1.Osman Özdemir-Gölcük FSM Lisesi

2.Mehmet Cinemre-NFS Lisesi

3.Ahmet Şahintürk-NFS Lisesi

3.Abdullah Çelik-NFS Lisesi

85 KİLO

1.Yunus Uzuner-Gölcük EML

2.Alperen Seçkin-Gebze GOSİS

3.Bedirhan Meydan-NFS Lisesi

100 KİLO

1.Salih Erkök-NFS Lisesi

2.Hikmet Yeşilyurt-NFS Lisesi